Lidl w nowej kampanii zachęca Polaków do oszczędzania

Fot. materiały prasowe

Lidl Polska przygotował akcję „W Lidlu oszczędzanie ma swój dom”. W ten sposób sieć przypomina, że zakupy w Lidlu to oszczędność czasu i pieniędzy. W ramach akcji od poniedziałku, 10 sierpnia do 5 września lub do wyczerpania zapasów klienci mogą zdobyć ceramiczne skarbony.

Lidl Polska zwraca uwagę na istotę oszczędzania, które w długiej perspektywie uczy nas odpowiedzialnej postawy, pozwala na realizację własnych celów, a także promuje dobre nawyki u dzieci i młodzieży. Jednocześnie Lidl przypomina, że zakupy w sklepach sieci to gwarancja oszczędności nie tylko pieniędzy, ale także czasu.

Już od poniedziałku, 10 sierpnia we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska będzie można zdobyć ceramiczną skarbonkę, dokonując zakupów 6 razy za kwotę minimum 40 zł, przy czym w koszyku powinno się znaleźć przynajmniej jedno warzywo lub owoc. Każde wydane 40 zł to jedna naklejka, a sześć naklejek możemy wymienić w kasie na skarbonkę. Skarbonki wykonano z ceramiki, są zapakowane w ekologiczny sposób – w papierową osłonę oraz kartonik. Najnowsza akcja sieci jest skierowana do wszystkich klientów, bez względu na wiek.

Z akcji wyłączone są: napoje alkoholowe, w tym piwo, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt, karty prezentowe LIDL.