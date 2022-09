Lidl w październiku z nową kampanią

Przypomnijmy, że sieć niedawno wystartowała z akcją Szkoły Pełne Talentów, którą promują Anna i Robert Lewandowscy.

– Kampania „Szkoły pełne Talentów”, której ambasadorami są polscy sportowcy Anna i Robert Lewandowscy, to forma podziękowania naszym klientom, że są z nami od 20 lat. Teraz nasi klienci robiąc codzienne zakupy, mogą wspierać wybrane przez siebie szkoły w całej Polsce – mówiła niedawno Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.