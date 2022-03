Lidl wprowadzi w spotach podpisy w języku ukraińskim

Według danych Straży Granicznej, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski przybyło ponad 2 mln uchodźców wojennych (stan na 22.03.2022 r.). Ogromnym wyzwaniem dla osób udających się poza granice swojego kraju jest m.in. nieznajomość języka, co w dużej mierze utrudnia codzienne funkcjonowanie. Mając tego świadomość, sieć Lidl Polska zdecydowała się publikować wybrane ogłoszenia o pracę w języku ukraińskim oraz zapewniać naukę języka polskiego nowozatrudnionym pracownikom. Wszystkie kasy samoobsługowe w sklepach Lidl Polska funkcjonują również opcjonalnie w języku ukraińskim. Co więcej, sieć zdecydowała się podjąć kolejny krok i wprowadzić podpisy w języku ukraińskim do części swoich spotów.

- Jako firma społecznie odpowiedzialna staramy się ułatwić przybywającym osobom pobyt w naszym kraju. Zakupy spożywcze to prosta czynność, która jednak może powodować dyskomfort, kiedy nie rozumiemy etykiet czy komunikatów przy kasie, dlatego wszystkie kasy samoobsługowe w naszych sklepach posiadają również funkcję języka ukraińskiego. Od kilku tygodni publikujemy także wybrane ogłoszenia o pracę w języku ukraińskim, gwarantując przy tym kandydatkom i kandydatkom możliwość nauki języka polskiego - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.

- Zdecydowaliśmy się na kolejny gest, który być może sprawi, że osoby przybywające z Ukrainy poczują się bardziej włączone do naszego społeczeństwa – niektóre spoty naszej marki będą posiadały podpisy w języku ukraińskim. Pierwsze materiały z podpisami obejmują tematykę wielkanocną. Nadchodzące Święta będą w tym roku wyjątkowe – wielu Polaków zaprosi do swoich stołów ukraińskie rodziny. Natomiast tydzień później obchodzone są święta przez wyznawców prawosławia i grekokatolików, których dużą część stanowią obywatele Ukrainy. To zatem podwójnie istotny czas – dodaje.