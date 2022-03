Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje awanse wewnętrzne oraz równość płacową. Budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria to istotny element strategii CSR Lidl Polska na lata 2020-2025 oraz długofalowej polityki personalnej.

Lidl wspiera równość płacową

Wspieranie równości płci stanowi nieodłączną część kultury organizacyjnej Lidl Polska. W 2020 r. firma podpisała UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa UN Women i UN Global Compact, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet. W ten sposób firma postawiła kolejny symboliczny krok ku wzmacnianiu zasad równości płci. Chcąc zwrócić uwagę na te niezwykle istotne kwestie, Lidl Polska nie tylko wdraża je w organizacji, ale także promuje je poza swoimi strukturami.

Od tego roku sieć Lidl Polska rozszerzyła współpracę z UN GCNP, przystępując do Programu „Standard Etyki w Polsce”. Współpraca będzie polegać m.in. na działaniach edukacyjnych i cyklu spotkań oraz konferencji, zaczynając 8 marca od wydarzenia Ring the bell for gender equality.