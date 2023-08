Lidl współorganizatorem ekologicznej akcji

WARTA warta posprzątania to akcja, która rzuca światło na rosnący problem, jakim jest śmiecenie w miejscach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Akcja prowadzona jest we współpracy Fundacji Nasza Ziemia z firmą LIDL Polska, która jest zaangażowana w walkę z problemem plastiku, zgodnie ze strategią REset Plastic oraz polskiej edycji międzynarodowego ruchu na rzecz nieśmiecenia w naturze Clean Up The World.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, a Prezydent Miasta Poznania objął je Honorowym Patronatem. Wydarzenie w warstwie organizacyjnej i edukacyjnej wspierać będą jednostki miejskie, takie np. jak Zakład Zagospodarowania Odpadów czy Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. W tym roku na zaproszenie Lidl Polska do Honorowych Patronów wydarzenia dołączył UN Global Compact Network Poland.

Co czeka na uczestników?

Akcja zostanie podzielona na dwa dni i dwa główne obszary działań. 12 września przeznaczymy na sprzątanie terenów na północy, w pobliżu Mostu Lecha, dzień później – 13 września – skoncentrujemy się na obszarach na południu, w pobliżu Mostu Królowej Jadwigi. W tych lokalizacjach rozstawimy Kwatery Główne Akcji Sprzątanie świata, w których pomiędzy 11:00 a 15:30, na gotowych do działania wolontariuszy czekać będą Niezbędniki Wolontariusza NASZEJ ZIEMI: worki, rękawice, chwytaki - wszystko to, co niezbędne do sprawnego i bezpiecznego sprzątania. Dodatkowo, wzorem zeszłorocznej akcji, w Kwaterach Głównych uczestnicy będą mogli skorzystać z ekologicznych stoisk edukacyjnych oraz wziąć udział w quizach i konkursach. Nie zabraknie też atrakcji, takich jak wspólne sprzątanie z piłkarzami Warty Poznań.

W tym roku Akcja odbędzie się po raz 30. „WARTA warta posprzątania” będzie PreStartem wrześniowego finału. Podobnie jak w ubiegłych latach plakat promujący Akcję Sprzątanie świata - Polska zaprojektował wybitny artysta grafik Andrzej Pągowski. Hasło przewodnie jubileuszowej edycji brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”.