Lidl wyeksportował polskie produkty o wartości 5,4 mld zł

Ponad 5,4 mld zł wyniosła w 2022 roku wartość eksportu polskich produktów na zagraniczne rynki, dzięki sieci sprzedaży Lidl Polska. Natomiast w ciągu 5 ostatnich lat sieć wyeksportowała za granicę krajowe produkty o wartości ponad 18 mld zł, co przyczyniło się do znacznego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Współpraca z polskimi dostawcami oraz promowanie ich produktów za granicą to jeden z celów Lidl Polska.