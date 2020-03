Lidl z 8. sklepem w Białymstoku. To 719. placówka w sieci

12 marca Lidl otworzy 8. placówkę w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 54.

- Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom Białegostoku szeroką ofertę naszych produktów. Rozwijamy aplikację Lidl Plus - skrojone na miarę narzędzie pomagające zarządzać domowym budżetem, oferujące promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Za sprawą e -paragonów klienci mogą kontrolować swoje wydatki i nie potrzebują kolekcjonować ich papierowych wersji. Z aplikacji korzysta już ponad 4 miliony użytkowników, a niedługo pojawi się w niej także możliwość wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

W ostatnim czasie sieć uruchomiła trzy sklepy i zarządza obecnie 719 placówkami.