Lidl z nową ofertą odzieży sportowej i akcesoriów

Sportowa odzież damska i męska

W sklepach Lidl Polska pojawi się szeroki wybór odzieży sportowej dla kobiet. Sieć proponuje między innymi sportową koszulkę (19,99 zł/1 szt.) w dwóch kolorach do wyboru, szeroki wybór sportowych legginsów (24,99 zł/29,99 zł/39,99 zł/ 1 para), dresową bluzę z bawełną (54,90 zł/1 szt.) oraz spodnie dresowe damskie (34,99 zł/1 para).

Sieć pamięta także o aktywności panów, oferując im między innymi sportowe spodnie z elementami odblaskowymi (39,99 zł/1 para), koszulkę, dresowe spodnie z wysoką zawartością bawełny (34,99 zł/1 para).

Akcesoria sportowe

Wiele treningów odbywa się z wykorzystaniem akcesoriów sportowych. W ofercie Lidla od 3 stycznia będzie dostępna między innymi piłka gimnastyczna o średnicy ok. 65 cm (34,99 zł/1 szt.), piankowa mata fitness (29,99 zł/1 szt.), wałek (29,99 zł/1 szt.), klocki do jogi, zestaw 3 piłek, obręcze do pilatesu.