Lidl z nowymi sklepami. W placówce w Modlnicy na dachu mata z rozchodnikami

17 grudnia Lidl otworzy swój 1. obiekt w Modlnicy, przy ul. Polnej 1 oraz w Warszawie, przy ul. Światowida 53D.

Nowy sklep w Modlnicy ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych ponad 20 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 100 miejsc parkingowych. Sklep w Warszawie ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 29 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 80 miejsc parkingowych.

Sklep w Modlnicy będzie wyróżniał się innowacyjnym, ekologicznym rozwiązaniem. Fragment dachu jest biologicznie czynny, co w praktyce oznacza, że na części dachu możliwa jest wegetacja roślin dzięki zamontowanym matom z rozchodnikami.

„Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

Do sieci należy 767 placówek. Firma w rok uruchomiła ponad 60 sklepów.

Lidl sp. z o.o. sp. k., w 2019 roku wypracowała przychody na poziomie 21,7 mld złotych. Suma bilansowa to 11, 5 mln złotych, a kapitał własny 7,5 mln złotych. Zysk netto to 1,12 mld zł netto.