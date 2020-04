Lidl z ofertą maszynek do strzyżenia włosów

Lidl wprowadza do oferty urządzenia do pielęgnacji włosów Red Bull Racing.

W serii będzie można kupić maszynkę do strzyżenia włosów (99 zł/1 zestaw) z 2 nasadkami, nożyczkami, grzebieniem, a także szczotką i olejem do konserwacji, zasilaczem sieciowym i workiem do przechowywania. W ofercie pojawi się również trymer do ciała (74,90 zł/1 zestaw) do golenia na mokro lub sucho, a także rotacyjna maszynka do golenia (109 zł/1 zestaw), maszynka do stylizacji zarostu (89,90 zł/1 zestaw), czy minitrymer (39,99 zł/1 zestaw) do przycinania i korygowania brwi oraz włosów w nosie i uszach. Cała seria dostępna będzie w sklepach sieci Lidl oraz online na stronie www.lidl-sklep.pl (z wyłączeniem maszynki do strzyżenia włosów) od poniedziałku, 04.05 do wyczerpania zapasów.