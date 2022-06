Lidl z ofertą na Dzień Ojca

Wśród propozycji znajdziemy męskie tekstylia – np. koszulę męską z krótkim rękawem w promocyjnej cenie 34,99 zł/ 1 szt. (zamiast 39,99 zł), która uszyta jest w 100% w przyjemnego dla skóry materiału lyocell (tencel). Koszulę można skompletować z męskimi bermudami (39,99 zł/ 1 para zamiast 44,99 zł), które wykonane zostały ze specjalnej mieszanki tkanin – bawełny (74%), poliestru Coolmax EcoMade (24%) oraz 2% elastanu (lycra). Poliester Coolmax EcoMode to włókno, które składa się z co najmniej 97% surowców pochodzących z recyklingu. Ponadto zamek w bermudach również jest wyprodukowany z materiału, który jest z recyklingu.

W ofercie nie zabraknie również skarpet i bielizny, które zawsze sprawdzają się jako upominek lub dodatek do prezentu. W tegorocznej ofercie na Dzień Ojca dostępne będą m.in. kolorowe skarpety od popularnej firmy SOXO. W sklepach znajdziemy skarpetki, które niekoniecznie muszą być noszone do pary – oferowane będą w atrakcyjnej cenie, za komplet dwóch par skarpet zapłacimy jedynie 15,98 zł, czyli tylko 7,99 zł za parę. Do wyboru będzie aż 6 zestawów.

Lidl Soxo, fot. mat. pras.

Ciekawym prezentem mogą okazać się także bokserki w kolorowych, zabawnych wzorach od firmy Happy Shorts. W ofercie Lidl Polska znajdziemy dwie propozycje: zestaw dwóch par bokserek za 39,98 zł (2 pary, czyli 19,99 zł za parę) oraz bokserki męskie w 100% z bawełny, dostępne w 3 ciekawych wzorach w cenie 29,99 zł/ 1 para.

Lidl, bielizna, fot. mat. pras.

W Dniu Ojca możemy podarować także kosmetyczne akcesoria np. zestaw do stylizacji brody czy pędzel do golenia za 19,99 zł. W roli upominku możemy wręczyć duet – kosmetyczkę (29,99 zł/ 1 zestaw) wraz z zestawem do manicure (29,99 zł/ 1 zestaw) w tym samym stylu. Interesującym produktem jest również maszynka do strzyżenia włosów i brody (79,90 zł/ 1 zestaw), która z powodzeniem posłuży do ścinania, przycinania, konturowania, strzyżenia i golenia. Maszynka posiada wyświetlacz LED z wskaźnikiem naładowania baterii oraz jest zasilana sieciowo lub akumulatorowo.

Lidl, zestaw do pielęgnacji, fot. mat. pras.

Jeśli tata spędza dużo czasu, majsterkując przy aucie, w warsztacie lub hobbystycznie, możemy podarować mu narzędzia, z których z pewnością będzie zadowolony. W ofercie Lidl Polska dostępny będzie m.in. wkrętak z grzechotką z zestawem bitów, który oferowany będzie 20% taniej – w cenie 39,99 zł/ 1 zestaw (zamiast 49,99 zł). W zestawie znajduje się aż 81 bitów, które można wymieniać w grzechotce tylko jedną ręką.