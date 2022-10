Lidl z promocją na wyciskarkę Silvercrest. Ile kosztuje?

Od czwartku 20 października w sklepach Lidl Polska będzie można kupić wyciskarkę wolnoobrotową marki Silvercrest o mocy 300 W. Tylko do soboty zapłacimy za nią o 50 zł mniej, czyli 279 zł/ 1 zestaw (zamiast 329 zł). W przeciwieństwie do tradycyjnych sokowirówek, wyciskarka Silvercrest jest wolnoobrotowa (60 obr./min), dzięki czemu sok utrzymuje niską temperaturę i zachowuje wszystkie składniki odżywcze. Urządzenie rozdrabnia nawet twarde warzywa, takie jak kapusta, buraki oraz marchewka. W razie potrzeby wyciskarkę można rozebrać na części i wyczyścić. Zamykana wylewka sprawia, że nalewany do szklanek sok nie kapie na boki. Jeśli mechanizm rozdrabniający mimo wszystko się zatnie, warto uruchomić wsteczny bieg.

Zestaw zawiera: wyciskarkę objętą 3-letnią gwarancją, osobne pojemniki na sok i miąższ, popychacz oraz szczoteczkę do czyszczenia szczelin. Co ważne, wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczoteczki) można myć w zmywarce.

SILVERCREST Wyciskarka wolnoobrotowa, fot. mat. pras.

Wyciskarka wolnoobrotowa marki Silvercrest będzie oferowana w sklepach Lidl Polska w promocyjnej cenie 279 zł od czwartku, 20 października, do soboty 22 października (lub do wyczerpania zapasów).