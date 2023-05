Lidl z promocjami na świeże warzywa i owoce

Warzywa i owoce w niskich, lidlowych cenach

Od 4 maja do 6 maja na klientów sieci Lidl Polska czekają atrakcyjne promocje cenowe, którymi objęte są wybrane produkty z Ryneczku Lidla. Owoce będzie można kupić aż do 70% taniej – np. borówki amerykańskie – za 11,99 zł/ 400 g/1 opak., a polskie jabłka czerwone, luzem oferowane będą 42% taniej – 1,99 zł/1 kg (zamiast 3,49 zł). Użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać również z promocji na awokado hass, dojrzałe – za drugie opakowanie zapłacimy 4 zł/2 szt./1 opak. (zamiast 13,99 zł), czyli aż 70% taniej.

Polska botwina w Lidlu, fot. mat. pras.

W niższych cenach, aż do 44% taniej, dostępne będą też warzywa i zioła – polskie ogórki gruntowe, luzem 9,99 zł/1 kg (zamiast 17,99 zł – 44% taniej), idealne do przygotowania lekkiego, wiosennego dania: polski rabarbar 8,99 zł/1 kg/1 opak. (zamiast 11,99 zł – 25% taniej), polska kolendra w doniczce 4,99 zł/1 szt. (zamiast 7,99 zł – 37% taniej), młoda kapusta pekińska, luzem 5,99 zł/1 kg (zamiast 7,99 zł – 25% taniej), polska botwina 3,99 zł/1 pęczek (zamiast 4,99 zł – 20% taniej) oraz polskie boczniaki 4,49 zł/250 g/1 opak. (zamiast 6,49 zł – 30% taniej).