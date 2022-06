Lidl z promocjami w ramach Tygodnia XXL: tańsze wędliny i nabiał

W najnowszej ofercie Tygodnia XXL klienci znajdą podstawowe produkty spożywcze, takie jak: mąka, ser żółty, jajka czy wędliny, a także środki piorące czy artykuły dla dzieci.

Promocyjne ceny w Lidlu

Mąkę Szymanowską w 2-kilogramowym opakowaniu XXL będzie można kupić za 5,49 zł, zaś płatki owsiane górskie, także w 2-kilogramowym opakowaniu XXL za 10,99 zł.

W ofercie XXL znajdą się także wędliny, w tym między innymi: szynka konserwowa Pikok - przy zakupie dwóch opakowań, za drugi zapłacimy 60 proc. mniej (5,45 zł zamiast 7,79 zł, opakowanie 260 g), parówki z szynki Pikok premium (drugi produkt 70 proc. mniej: 5,99 zł zamiast 9,25 zł, opakowanie 500 g) oraz kiełbasa żywiecka Pikok XXL (drugi produkt 66 proc. mniej: 9,99 zł zamiast 14,99 zł, opakowanie 600 g).

Specjalna oferta będzie obowiązywała na ser Rycki Edam Exclusive XXL (21,99 zł / opakowanie 800 g) oraz jaja Złota Nioska rozm. M (14,69 zł / opakowanie 30 szt., czyli tylko 0,49 zł/ 1 szt.) – produkty z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”. Specjalna promocja obejmie także środki piorące. Proszek OMO XXXL kupimy 30% taniej, za 39,99 zł (opak. 2 kg) oraz żel do prania OMO XXL, również w cenie obniżonej o 30% (31,49 zł / opakowanie 5 litrów). Za chusteczki nawilżane Lupilu XXL zapłacimy 4,99 zł (opakowanie 100 sztuk).

Bonus za Kartę Dużej Rodziny

W sklepach Lidl przez cały rok osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mają zapewniony stały rabat 10% na 7 grup asortymentowych. Dodatkowo w ramach Tygodnia XXL wszyscy uczestnicy programu otrzymają zniżkę -10% na wybrane produkty z oferty.

Tydzień XXL obowiązuje we wszystkich sklepach Lidl Polska już od poniedziałku, 27.06 do środy, 29.06 lub do wyczerpania zapasów.