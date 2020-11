Lidl: Zaangażowanie pracowników i współpraca z polskimi dostawcami kluczowe w czasie pierwszej fali pandemii

- Pandemia zaskoczyła wszystkich. To był trudny czas, ale przetrwaliśmy go dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz współpracy z polskimi dostawcami - powiedział Michał Nowaczyk, członek zarządu Lidl Polska podczas sesji "Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania", która odbyła się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Kluczowe po ogłoszeniu obostrzeń było zaangażowanie naszego zespołu, który tworzy ponad 23 tys. pracowników, którzy pracują by miliony klientów mogły zrobić zakupy. Już w pierwszych dniach kwarantanny nasze sklepy funkcjonowały w systemie całodobowym. Pracownicy Lidla stanęli na wysokości zadania, powstały nowe grafiki pracy, uwzględniające potrzeby rodziców wobec zamknięcia przedszkoli i szkół. Realizacja misji, czyli zagwarantowanie bezpiecznych i komfortowych zakupów, nie byłoby możliwe bez wzajemnego zaufania - podkreślił Michał Nowaczyk.

Przedstawiciel Lidl Polska wskazał również na drugi z kluczowych aspektów udanego funkcjonowania sklepów w czasie pierwszej fali pandemii. - To współpraca z polskimi dostawcami. 70 proc. artykułów kupujemy od polskich przedsiębiorców, co pomogło nam utrzymać ciągłość dostaw w ciągu pierwszych tygodni, kiedy granice były zamknięte. Zapewniliśmy dostęp do produktów pierwszej potrzeby nawet w czasie, kiedy wielu dostawców ograniczało działalność. Jako wiarygodny partner nie mieliśmy z tym problemów - dodał Michał Nowaczyk.