Lidl zachęca do wspierania organizacji pożytku publicznego

Sieć Lidl Polska każdego roku angażuje się w akcję „Mały procent, wielka pomoc”. Dotychczas podatnicy mogli przekazać 1% podatku na rzecz fundacji i organizacji pożytku publicznego, jednak za sprawą nowych przepisów od 2023 roku jest to 1,5% podatku. Kampania informacyjna „Mały procent, wielka pomoc” ma przekonać klientów i pracowników sieci do wsparcia wybranej organizacji pożytku publicznego. Akcją zostały objęte m.in.: WOŚP, Caritas Polska, Banki Żywności, Fundacja JiM czy Fundacja Mam Marzenie. Kampania potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia.