Lidl: zakupy z e-sklepu trafią do paczkomatów InPost

fot. Lidl dostarczy zakupy z e-sklepu do paczkomatów

Lidl Polska planuje dwucyfrowy wzrost oferowanego asortymentu w kategorii non-food. Na sezon 2021/2022 do sklepów sieci dotrze o 77proc. więcej artykułów niespożywczych. Klienci lidl-sklep.pl od czerwca będą mogli skorzystać z nowej opcji dostawy jaką jest Paczkomat® InPost.

Paczkomaty® InPost znajdują się przy ponad 700 obiektach Lidl w całej Polsce.

- Tak duża sieć jak Lidl szybko zagospodarowuje segment sprzedaży online, a Paczkomaty® InPost budują dodatkowe synergie w tym obszarze. Z siecią Lidl współpracujemy od kilku lat – przy placówkach rozlokowaliśmy już ponad 700 Paczkomatów® InPost” – podkreśla Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

W ofercie e-sklepu Lidl znajduje się szeroka gama produktów i akcesoriów: od ubrań Esmara i Livergy, przez meble ogrodowe Florabest, artykuły dziecięce Lupilu i Playtive, aż po narzędzia Parkside z 3-letnią gwarancją. W sklepie lidl-sklep.pl klienci mogą zapłacić przelewem, BLIKiem lub kartą. Przy zamówieniu od 199 zł dostawa jest darmowa, natomiast niezależnie od wartości zakupów, klienci mogą skorzystać z bezpłatnego zwrotu.

„Z myślą o wygodzie i satysfakcji naszych klientów, stale pracujemy nad rozwojem naszego sklepu online. Każdego dnia poszerzamy asortyment, rozwijamy również nowe funkcjonalności m.in. zakup bez rejestracji, płatność BLIKiem, czy łatwe składanie zamówień przez aplikację mobilną Lidla. Dzięki dostawie zamówień z lidl-sklep.pl do Paczkomatów® InPost, zakupy staną się jeszcze przyjemniejsze” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Sklep internetowy lidl-sklep.pl rusyzł w kwietniu 2019 r. Na początku było to ok. 500 artykułów. W chwili obecnej w ofercie online znajdziemy ponad 2 000 produktów w ośmiu kategoriach: moda, dom, dziecko, warsztat i auto, kuchnia, sport i wypoczynek, zdrowie i uroda oraz ogród.