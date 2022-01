Lidl zapowiada, że przeniesie obniżkę VAT na klientów

Już od 1 lutego br. ustawodawca obniża stawkę VAT do 0% na wszystkie artykuły spożywcze, na które do tej pory obowiązywała stawka 5% VAT. - Oznacza to, że w kieszeniach klientów zostanie więcej. Z uwagi na podstawową działalność Lidla, obniżka będzie dotyczyć co najmniej 2 000 artykułów - podaje sieć.