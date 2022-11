Lidl zatrudnia 25 tys. pracowników. Jak rekrutować przy takiej skali?

71 proc. Polaków ocenia pozytywnie ogólny wpływ technologii na rynek pracy w ostatnich latach – wynika z badania Pracuj.pl.

Firma Lidl Polska wdrożyła rozwiązanie SAP SuccessFactors i zaproponowała kandydatom hybrydowy model rekrutacji.

Według raportu Hays Poland 95 proc. firm planuje w bieżącym roku prowadzić nabór pracowników, a 74 proc. z nich oczekuje, że będzie to zadanie pełne wyzwań. Jak zaznaczyła podczas wydarzenia SAP HRup! re-GENERACJA, Ewa Pietras, Senior Project Manager w Lidl Polska, długofalowa skuteczność w pozyskiwaniu nowych talentów wymaga obecnie zmiany myślenia o samym procesie rekrutacji i wdrożenia nowoczesnych technologii. To szczególnie istotne w kontekście marki Lidl, w której każdy potencjalny kandydat do pracy traktowany jest także jako ewentualny klient sieci sklepów i odwrotnie.

Lidl Polska: Nie tworzymy stanowisk dla idei

- Kluczowe jest ustalenie celu rekrutacji i ustrukturowanie całego procesu. W Lidl Polska nie tworzymy stanowisk dla idei. Myślimy przez pryzmat dopasowania kandydatów do kultury naszej organizacji oraz ścieżek ich kariery. Pandemia nauczyła nas większej elastyczności w podejściu do preferencji potencjalnych pracowników – to oni w dużej mierze definiują sposób prowadzenia rekrutacji, oczekując partnerskiej relacji, sprawnej oraz przejrzystej komunikacji, a także automatyzacji działań i kontaktu online. Dbamy o to, dzięki wsparciu technologii i ścisłej kooperacji rekruterów z kadrą menedżerską - mówi Ewa Pietras, Senior Project Manager w Lidl Polska.



Dział HR Lidl Polska blisko współpracuje z menedżerami firmy. Zrozumienie oczekiwań kadry zarządzającej względem potencjalnych kandydatów i dokładne określenie obszarów odpowiedzialności w pierwszym etapie rekrutacji zwiększa szansę na powodzenie całego procesu.

- Współpraca z menadżerami firmy w procesie rekrutacji jest równie ważna jak ustrukturyzowanie całego procesu i jego automatyzacja. Narzędzie, jakie wykorzystuje Lidl, ale i Zalaris w swojej codziennej pracy pozwala, oprócz usprawnienia procesu także na zaangażowanie menadżerów w proces - dodaje Katarzyna Kwiatkowska, EVP Region Eastern Europe w firmie Zalaris.



- Rozmawiając z kandydatami staramy się nie wpadać w pułapkę świetnej prezentacji. Zamiast opierać się na własnej interpretacji, poszukujemy potwierdzenia kompetencji, które będą przydatne w pracy. Sami także praktykujemy transparentne podejście – chcemy być spójni zarówno na etapie budowania kampanii rekrutacyjnych, jak i w fazie kontaktu z potencjalnymi pracownikami - wyjaśnia Magdalena Zimowska, Senior Recruitment Specialist w Lidl Polska.

Lidl zatrudnia 25 tys. pracowników

Lidl Polska, zatrudniający obecnie 25 000 pracowników, działa w oparciu o strategię rekrutacji, którą weryfikuje dwa razy w roku, by właściwie dostosować narzędzia i kanały dotarcia, a co za tym idzie zwiększyć skuteczność działań. W optymalizacji procesów rekrutacyjnych wykorzystuje narzędzie chmurowe SAP SuccessFactors, wspierające markę w zarządzaniu talentami. System SAP umożliwia dokładną analizę wskaźników efektywności na poszczególnych etapach naboru kandydatów do pracy. Wyniki jakościowe są tu kluczowe, ponieważ skutki błędnych decyzji rekrutacyjnych bywają kosztowne.

Lidl korzysta z SAP SuccessFactors

- Dziś rotacja na rynku pracy jest duża, a pracownicy nie mają problemu z przekwalifikowaniem – pozytywnie oceniają swoje perspektywy rozwoju i szukają efektywnych modeli działania. Zadaniem skutecznej rekrutacji jest przyciągnięcie oraz utrzymanie najlepszych talentów poprzez otwartą i swobodną komunikację, wsparcie w zakresie dobrostanu, a także technologię cyfrową, która pozwala prowadzić spójne praktyki i badać ich efekty. Oferowanie zindywidualizowanych doświadczeń sprzyjających zadowoleniu i zaangażowaniu to obecnie nadrzędny element HR - wyjaśnia Katarzyna Rusek, członek zarządu i dyrektor HR w SAP Polska.

Jak wskazuje raport Digital HR dojrzałe organizacje budują strategię employee experience bazując na uporządkowanych procesach, dobrych praktykach i skutecznej analityce umożliwiającej wykorzystanie danych do modelowania działań oraz podejmowaniu decyzji przekładających się bezpośrednio na ludzi.