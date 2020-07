Lidl zmniejszył wydatki na reklamę o 35 proc.

W maju br., kiedy w związku z pandemią koronawirusa media notowały znaczne spadki wpływów z reklam, sieci handlowe obniżyły swoje wydatki w mediach tylko o 6 proc. Najbardziej zmalały nakłady na reklamę tych firm w kinach, gazetach i w reklamie zewnętrznej. Największy spadek wydatków zanotował Lidl Polska - piszą wirtualnemedia.pl

Czołowym reklamodawcą pozostała sieć dyskontów Lidl Polska, mimo że zredukowała nakłady na reklamę o 35,1 proc., do 60,2 mln zł. To największy spadek wydatków w czołówce reklamodawców tego sektora. Drugi na reklamowym podium Terg, obsługujący marketingowo sieć Media Expert, wydał 2,2 proc. więcej - 55,2 mln zł, zaś zamykający pierwszą trójkę Euro-Net Warszawa zmniejszył inwestycje w mediach o 10,1 proc., do 42,7 mln zł. Kolejne w zestawieniu największych reklamodawców sieci handlowych są: NeoNet Wrocław z wydatkami w kwocie 37,7 mln zł (wzrost rok do roku o 128,1 proc.) oraz Jeronimo Martins Polska (właściciel sklepów Biedronka i drogerii Hebe) z wydatkami w wysokości 35,8 mln zł - niższymi rok do roku o 19,3 proc.

