Lidl zwiększył zatrudnienie o 4,7 tys. osób

fot. materiały prasowe Lidl

Na koniec lutego 2020 r. Lidl sp. z o.o. sp. k zatrudniała 22 565 osób czyli o 4 729 osób więcej niż rok wcześnie. Pracownicy umysłowi to 1 026 osób, a fizyczni 21 539.

Sieć Lidl w Polsce jest zarządzana przez kilka spółek: Lidl Polska, Lidl sp. z o.o. sp. k. oraz Lidl sp. z o. o.

Pracownicy sklepów Lidl zarabiają od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy firma gwarantuje wzrost płacy od 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.

Rozpoczynający pracę w Lidlu pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru otrzymuje pensję w wysokości od 3 600 zł brutto do 4 300 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4 100 zł brutto do 4 900 zł brutto.

Stawki brutto obejmują wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią za obecność oraz dodatkami za pranie i używanie odzieży roboczej.

W roku finansowym 2019/2020, który zakończył się 29 lutego br. Lidl sp. z o.o. sp. k. wypracował przychody w wysokości ponad 21,7 mld zł wobec 18,3 mld zł rok wcześniej, a Lidl Polska sp. z o. o. - 175 mln zł wobec 129 mln zł rok wcześniej. Zysk spółki wyniósł natomiast odpowiednio 7,6 mln zł i 3,4 mln zł.