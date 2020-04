Limit wejścia do sklepów zmieni się już po Wielkanocy?

Rząd przymierza się do zdjęcia pewnych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki. Niewykluczone, że pierwsze decyzje zapadną już po Świętach - pisze money.pl

Obostrzenia związane z epidemią obowiązują do 19 kwietnia. Informator money.pl potwierdza, że po tym terminie powinny nastąpić jakieś ruchy

Jak nieoficjalnie podało radio RMF FM, w pierwszej kolejności ma zmienić się limit wejścia do sklepów. Dziś jest to uzależnione od liczby kas: jeśli w sklepie są cztery kasy, to może wejść 12 osób, czyli po trzy osoby na kasę. Po zmianach liczba wejść byłaby uzależniona od powierzchni sklepu. Rząd chciałby także przywrócić dostęp do galerii handlowych i salonów fryzjerskich.