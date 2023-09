Limitowa edycja lodów Willisch w sklepach Lidl

W ramach akcji dostępne są 2 smaki lodów: sernik z solonym karmelem i kultowe mleczko w tubce.

fot. mat.pras.

- Za motyw przewodni akcji obraliśmy styl nawiązujący do gier z czasów pierwszych konsol - mówi Robert Willisch, właściciel firmy. - Mamy nadzieję, że to w połączeniu z kultowymi smakami pozwoli klientom na choćby chwilowy powrót do beztroskich lat dzieciństwa - dodaje.



Oba smaki dostępne są od poniedziałku 25 września w sieci marketów Lidl Polska. Akcja jest limitowana ilością dostępnych kubków.

Oprócz przepysznych lodów klienci dostają także możliwość wzięcia udziału w konkursie. Na kubku znalazł się specjalny kod QR, po zeskanowaniu którego można w telefonie wyświetlić "lodoludzika" w technologii augmented reality.

Producent zachęca do stworzenia kreatywnego zdjęcia prezentującego ową postać w ciekawym otoczeniu. Po zamieszczeniu zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym można wygrać drukowany w wysokiej jakości na płótnie obraz siebie przerobionego przez sztuczną inteligencję, na postać z wybranej przez siebie gry komputerowej. Konkurs trwa do niedzieli 01.10.2023 r.