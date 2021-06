Limitowana edycja kabanosów Duda Nasze Polskie z reklamowym wsparciem

Z okazji rozgrywek Euro marka Duda Nasze Polskie przygotowała dla wszystkich kibiców limitowaną edycję kabanosów „Kibicujemy Naszym".

Od czerwca kibice mogą znaleźć w wybranych sieciach handlowych dedykowane ekspozycje produktów Duda Polskie „Kibicujemy Naszym”.

Sprzedaż limitowanej edycji kabanosów Duda Nasze Polskie „Kibicujemy Naszym” zostanie wsparta kampanią 360, która potrwa do końca czerwca. W ramach działań reklamowych, w trakcie trwania Mistrzostw Euro, planowane są na antenie Polsatu i programach TVN i bilbordy sponsorskie (8’) oraz wsparcie POS, PR oraz w so-me. Do produktów dołączone zostały piłkarskie gadżety.