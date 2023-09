Limitowana edycja opakowań piwa Tatra

Marka Tarta komunikuje, że każdemu po ciężkim dniu należy się chwila wytchnienia bez wyrzutów sumienia.

Przed agencją GlobalSM postawione zostało zadanie stworzenia opakowań limitowanej serii Tatra, które odpowiedzą na potrzeby grupy odbiorczej, a także będą wpisywały się w filozofię marki. Agencja postanowiła przekazać te wartości, przedstawiając różne formy relaksu związane z naturą i wolną przestrzenią. Na opakowaniach znaleźć można grafiki stworzone z myślą o takich formach wypoczynku jak np. obserwacja przyrody, wieczór przy ognisku, łowienie ryb czy spędzanie czasu w lesie – mówi Tomasz Hadam, starszy kierownik marki Tatra.

– Na zaproponowanych etykietach przedstawiamy chwilę relaksu, na którą każdy z nas zasłużył. Zależało nam na tym, aby konsument mógł się utożsamić z wybraną scenerią, pasją i utwierdzić w przekonaniu, że chwila dla siebie jest czymś naturalnym. Wprost nawiązujemy do głównego hasła marki: „Z potrzeby wolności”, odpowiednie na wspólne chwile wytchnienia po dniu pełnym wyzwań. Przy tworzeniu identyfikacji marki czy opakowań ważne jest to, aby pokazać odbiorcy, że rozumiemy jego potrzeby, że jesteśmy blisko niego – mówi Beata Grosicka, Business Development and Client Service Director, GlobalSM.

Limitowana seria etykiet dostępna jest w sklepach od września.