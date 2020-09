Lindt z nowego magazynu w Grodzisku obsługuje sklepy w Polsce

1 czerwca zostało uruchomione nowe centrum dystrybucyjne dla Lindt&Sprüngli (Poland), producenta czekolady premium. Z nowego centrum dystrybucyjnego w Grodzisku Mazowieckim zaopatrywane są wszystkie sklepy, sieci handlowe, hurtownie i inne punkty sprzedaży w całym kraju. Za zarządzanie procesami magazynowymi (składowanie, zarządzanie zapasami, kompletowanie zamówień i co-packing) oraz dystrybucję wyrobów czekoladowych odpowiada zespół ID Logistics.

Powierzchnia magazynu wynosi blisko 7600 mkw., z czego 7000 mkw. stanowi część magazynowa. Wysokość netto hali to 12 metrów. Do składowania wyrobów czekoladowych przygotowano w niej 13 000 miejsc paletowych. Czekolada tam składowana wymaga ścisłego przestrzegania reżimu temperaturowego. W tym wypadku jest to przedział od 12 do 16 st. C przy jednoczesnym utrzymaniu wilgotności na poziomie 65 proc. - mówi Sylwia Dunn, Business Development Director, ID Logistics

W przypadku magazynu w Grodzisku Mazowieckim czynnik chłodzący to układ pośredni amoniakalno-glikolowy. Zastosowano tam glikol polipropylenowy, ponieważ posiada on atesty higieniczne. - tłumaczy Daniel Gawryś, Cost Manager z Panattoni. W dłuższej perspektywie czasu dzięki takiemu układowi oszczędność zużycia energii elektrycznej jest na poziomie nawet 30 proc. w porównaniu z instalacją freonową.

W magazynie wykorzystywane są wózki widłowe zasilane bateriami litowo-jonowymi. Dla pracowników magazynowych przygotowano dotykowe terminale kodów kreskowych, co zwiększa komfort pracy i jednocześnie skraca czas trwania procesów kompletacji. Magazyn jest obiektem o podwyższonej klasie odporności ogniowej, wprowadzone zostały też rozwiązania zapobiegające skutkom nieplanowanych awarii prądu. Zamontowany został w tym celu agregat prądotwórczy - mówi Marcin Papuga, Warehouse Director, ID Logistics Polska