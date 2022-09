Lisek.app z kampanią na platformach social media

– Lisek.App to nowy gatunek sklepu, który, żeby się rozwijać potrzebuje mądrych, myślących nieszablonowo partnerów. Dokładnie takich jak Rozgłos. Zespół przekonał nas do siebie zrozumieniem biznesu, trendów, preferencji konsumentów, wiedzą i profesjonalizmem. Bardzo się cieszę, że będziemy wspólnie pracować nad rozwojem Liska i całej branży q-commerce. Na tym dziewiczym gruncie szczególnie ważna jest odwaga, otwartość na nowe rozwiązania i chęć współpracy – Rozgłos to wszystko ma - wyjaśnia Justyna Sztengreber, Dyrektor Marketingu Lisek.app.

Rozgłos prowadzi dla Liska działania w zakresie kampanii paid na platformach social media.