Lista 35 sklepów Kaufland, które będą otwarte w niedziele niehandlowe

Sklepy Kaufland, które będą otwarte w niedzielę niehandlową to:

- Bolesławiec

- Brzeg

- Bydgoszcz, ul. Solskiego 48

- Ciechanów

- Gdańsk

- Gorzów Wielkopolski

- Kalisz

- Kołobrzeg

- Konin

- Kraków, ul. Bratysławska 4

- Kraków, ul. Ćwiklińskiej 14

- Kraków, os. Kombatantów 16 A

- Lubin

- Łomża

- Nowy Dwór Mazowiecki

- Nysa

- Oleśnica

- Piastów, ul. Warszawska 1

- Poznań, Aleja Solidarności 42

- Sanok

- Skierniewice

- Suwałki

- Świnoujście

- Tarnów

- Tczew

- Wałbrzych

- Warszawa, ul. gen. Fieldorfa 41

- Warszawa, ul. Korkowa 165A

- Warszawa, ul. Stalowa 60/64

- Włocławek

- Wrocław, ul. Bardzka 1A

- Wrocław, ul. Długa 37/4

- Wrocław, ul. Legnicka 62

- Wrocław, ul. Długosza 74

- Zielona Góra, ul. Energetyków 2A

- W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję, sieci handlowe nieprowadzące handlu siedem dni w tygodniu, znajdują się w mniej korzystnej sytuacji oraz są narażone na utratę klientów. Z tego też względu Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów także w niedziele niehandlowe, począwszy od 05.09. Będą to placówki wyłącznie w miejscowościach, w których konkurencja już prowadzi sprzedaż we wszystkie dni tygodnia. Mamy nadzieję, że zmiana, dzięki której nasi klienci przez cały tydzień będą mieli dostęp do szerokiej oferty produktów, wpłynie pozytywnie na komfort robienia zakupów - mówiła nam niedawno Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.