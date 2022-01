Listonic o polskich superfoods. Inflacja wpływa na wybory zakupowe?

W 2021 r. Polacy kupowali „zielone” produkty żywnościowe

Dane Listonic wskazują, że w 2021 r. największą popularnością cieszyły się zielone produkty, jak brokuł, szpinak czy pietruszka – analitycy zarejestrowali wzrost popularności średnio o 5% r/r. W analizowanym okresie użytkownicy aplikacji równie chętnie dodawali do list zakupów czosnek oraz nasiona chia – tutaj wzrost uplasował się na poziomie 2% r/r. Największy skok popularności zanotował jednak granat – o prawie 12% w porównaniu do 2020 r. Na uwagę zasługuje również miechunka, choć nie należy do największej grupy dodawanych produktów na listy zakupowe, jej popularność skoczyła o 100% r/r.

Trudny czas dla zdrowej żywności

2021 r. to jednak nienajlepszy okres dla zdrowej żywności. Spadki zanotowała większość produktów zaliczanych do kategorii superfoods. Polskie produkty jak miód, kasza jaglana, jarmuż, a także egzotyczne jagody goji zanotowały spadki średnio o 10% względem 2020 r. Żurawina suszona z kolei odnotowała spadek rzędu 15% r/r.

– Postępująca inflacja i ciągły wzrost cen w sklepach to czynniki, które mocno wpłynęły na wyniki produktów z kategorii superfoods. Za spadkiem popularności mogą stać również utrudniona dostępność tych produktów w lokalnych sklepach, a także nieduży wybór w sieciach handlowych – mówi Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic. – Tutaj warto również zwrócić uwagę, że już przed skokiem inflacji produkty superfoods nie należały do najtańszych, nawet wśród rodzimych artykułów – dodaje Małgorzata Olczak.

Inflacja wpływa na decyzje zakupowe

Dane Listonic z pierwszej poł. stycznia 2022 r. wskazują, że rosnąca inflacja i wzrost cen żywności mocno wpłynęły na popularność zdrowej żywności. Praktycznie wszystkie produkty zaliczane do superfoods zarejestrowały w styczniu spadek średnio o 20%, w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. Mimo tych problemów użytkownicy Listonic bardzo chętnie sięgają po takie produkty superfoods, jak siemię lniane, nasiona chia czy granat. Największy wzrost w analizowanym okresie 2022 r. zanotowały jednak orzechy włoskie – o 40% r/r.