Listopad w handlu: Podwyżki dla pracowników na horyzoncie, wyniki sieci odporne na kryzys

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to już tradycja, która silnie wpisała się do kalendarza największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych. Jak wyglądała 15. edycja FRSiH? Jakie panele towarzyszyły uczestnikom forum, które odbyło się pod hasłem Think Agile? Tego dowiedzieć się można z naszych relacji z wydarzenia.

Kaufland i Lidl zapowiadają podwyżki wynagrodzeń

Kaufland zapowiedział podwyżki wynagrodzeń. Sieć przeznaczy na ten cel łącznie 120 mln zł.

Od stycznia 2023 r. osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od lokalizacji mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-4800 zł brutto. Po roku pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4400-5000 zł brutto. Zatrudnieni w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazynier wydania towaru w zależności od doświadczenia otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4300-4800 zł brutto.

W Lidl Polska także od stycznia 2023 podwyżki. Firma przeznaczy na nie i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 230 mln zł.

Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Zespół Lidla liczy aktualnie ponad 27 tys. osób. Sieć planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie. Planowane inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 400 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Wyniki kwartalne Dino, Eurocashu i InPostu

W III kwartale br. przychody Dino Polska były o 54 proc. wyższe niż w III kw. 2021 r. Na koniec września sieć Dino liczyła 2 069 marketów, o 94 więcej niż kwartał wcześniej i o 363 markety więcej niż na koniec września 2021 r.

W III kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży Dino Polska wyniosły 5,4 mld zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2022 r., osiągnęły poziom 14,1 mld zł, były o 48,5% wyższe niż w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. i przekroczyły przychody osiągnięte w całym 2021 r. (13,4 mld zł). Równocześnie poziom sprzedaży LfL (like for like, w sklepach istniejących od ponad roku) zwiększył się o 33,2% w III kwartale i o 28,3% w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.

Zysk netto po 9 miesiącach br. to blisko 804 mln zł.

InPost zanotował w III kwartale br. wzrost przychodów o 32,6 proc. r/r, do 1 690,4 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 11,5 proc. r/r do 455,8 mln zł. Rafał Brzoska uważa, że w całym 2022 roku rynek e-commerce może osiągnąć wzrost na poziomie 15 proc., choć klient zachowuje się nieprzewidywalnie, więc wszystkie prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu.

W Polsce InPost odnotował wzrost wolumenów w kanale poza platformą Allegro o 43 proc. r/r oraz o 11 proc. w kanale Allegro.

Liczba użytkowników korzystających z urządzeń Paczkomat w Polsce wyniosła 16,3 mln (+13 proc. r/r).

W III kwartale br. Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na ponadinflacyjną zwyżkę przychodów do 8,27 mld zł, tj. o blisko 18% r/r. Sprzedaż ciągnie hurt, e-sklep Frisco oraz projekt sklepów alkoholowych Dużych Ben.

Dzięki dalszej poprawie rentowności w Hurcie i utrzymaniu rentowności w Detalu, skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrosła o 20% r/r do 285 mln zł. To najwyższy kwartalny wynik w historii Grupy Eurocash. Zysk netto Grupy Eurocash wyniósł blisko 42 mln zł i był o 34% wyższy niż przed rokiem.

Zarząd Eurocashu podał również, że 15 listopada spółka podjęła zamiar zawiązania Podatkowej Grupy Kapitałowej Eurocash (PGK Eurocash). Tego samego dnia złożono do urzędu skarbowego wniosek o rejestrację PGK Eurocash. Utworzenie nowego podmiotu ma ułatwić rozliczenia podatkowe oraz spowodować obniżenie zobowiązań podatkowych spółek z Grupy Kapitałowej Eurocash.

Żabka jak McDonald’s

Sieć Żabka pracuje nad nowym konceptem. Będą to placówki typu drive czyli dedykowane kierowcom samochodów.

Kierowcy będą mogli podjechać do okienka sklepu, odebrać zamówienie i odjechać. Sieć na razie nie chce zdradzać szczegółów inwestycji, nie wiemy na jakich zasadach mają odbywać się płatności.

Żabka wprowadziła także subskrypcję na kawę nazwaną "kawonamentem". Dzięki niej kawę można otrzymać "już od 1,61 zł dziennie".

UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec Auchan, Carrefour, Żabka, Dino i Selgros

Jak przekazał UOKiK, obecnie trwają postępowania wyjaśniające w sprawie praktyk właścicieli sieci: Auchan, Carrefour, Żabka, Dino i Selgros. Urząd nie wyklucza wszczęcia kolejnych postępowań.

Postępowania zostały wszczęte w następstwie badania rynku, w ramach którego prezes UOKiK sprawdził opłaty pobierane przez sieci handlowe za usługi świadczone na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych. Badanie rynku objęło 35 podmiotów prowadzących 52 sieci handlowe. Każdy z nich pobierał od dostawców opłaty za świadczone usługi okołosprzedażowe. W latach 2016-2020 szacunkowa łączna wysokość przychodów sieci handlowych z tego tytułu wyniosła około 5 mld zł rocznie. Ponad 97 proc. kwoty uzyskiwanych przychodów przypadało na 12 sieci.

Część z pobieranych opłat nie budzi naszych zastrzeżeń, jednak zidentyfikowaliśmy szereg innych, które stanowią nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec dostawców. Z takimi praktykami będziemy stanowczo walczyć. Już w trakcie badania wszczęliśmy pierwsze postępowania dotyczące praktyk podmiotów podejrzewanych o wykorzystywanie opłat do działań na niekorzyść swoich mniejszych kontrahentów - podkreślił prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Co dla pracowników sieci na sieci na święta?

Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci oraz zasilenia e-kodów pracowniczych to tradycyjne pakiety świąteczne, które Biedronka przekazuje swoim pracownikom przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku firma przeznaczy na nie prawie 80 mln zł. Lidl i Kaufland obdarują swoich pracowników bonami na zakupy. 1000 zł w kuponach Lidl Plus trafi do każdego pracownika Lidla (łącznie sieć przeznaczy na ten cel 30 mln zł), pracownicy Kauflandu mogą liczyć na bony przedpłacone o łącznej wartości do 1000 zł (detalista wyda 15 mln zł).

Aldi zapowiada przejęcia

ALDI w perspektywie 5 lat chce mieć około sześciuset sklepów w Polsce. Docelowo ponad tysiąc.W ciągu najbliższych tygodni sieć Aldi uruchomi kilkanaście nowych placówek w całym kraju. Dyskonter jest też otwarty na przejęcia. Interesują go placówki o powierzchni ok. 1 tys. m.kw.

- Nasze ambicje są dość jasno określone, w perspektywie kolejnych pięciu lat chcemy mieć 500-600 sklepów. To zapewni nam odpowiednią skalę, umożliwi dalszy rozwój z osiągnięciem rentowności, z uwzględnieniem amortyzacji pewnych inwestycji i rozbudowy sieci logistycznej - mówi Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI w Polsce.

Nowa strategia Carrefoura

Francuski detalista zintensyfikuje ekspansję w handlu elektronicznym, obniży koszty i skoncentruje się na generowaniu gotówki w ramach nowej strategii szefa Alexandre'a Bomparda. Ma to poprawić sytuację sieci w obliczu gwałtownie rosnącej inflacji.

Francuska grupa zapowiedziała, że dąży do uzyskania wolnych przepływów pieniężnych netto w wysokości ponad 1,7 mld euro i 4 miliardów euro oszczędności w 2026 roku.

Aby pomóc klientom w obliczu rosnących kosztów utrzymania, sieć obiecała zwiększyć udział produktów marek własnych w sprzedaży żywności do 40% w 2026 r. z 33% w 2022 r. oraz przyspieszyć ekspansję dyskontów na kluczowych rynkach francuskim i brazylijskim.

Grupa chce też przeznaczyć 3 mld euro w latach 2022–2026 na zwiększenie ekspansji handlu cyfrowego. Carrefour chce wyprzedzić Amazona w dostawach artykułów spożywczych.

Kaufland w konflikcie ze związkowcami

Związek zawodowy działający w sieci Kaufland ogłasza pogotowie strajkowe. Czy manifestacje odbędą się tuż przed Bożym Narodzeniem?

Wprowadzenie pogotowia strajkowego to pokłosie zwolnienia z pracy Jolanty Żołnierczyk za to, że ujawniła proceder dyskryminacji płacowej kobiet i działa na rzecz pracowników jako Wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji WZZ „Jedność Pracownicza” - ogłosił związek zawodowy w mediach społecznościowych.

- Władze polskiego oddziału Kauflandu negatywnie wpływają na wizerunek Grupy Schwarz. Grupa Schwarz to właściciel Lidla i Kauflandu, to międzynarodowa korporacja z sukcesami. Nie pozwolimy aby kilka osób niszczyło pracę tysięcy ludzi i renomę firmy. Domagamy się stanowczych działań. Jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagamy się m. in wzrostu wynagrodzeń i zaprzestania dyskryminacji Kobiet. Pomimo zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy Kaufland nadal dyskryminuje i płaci im 200 zł miesięcznie mniej. Pierwsze strajki możliwe są jeszcze przed świętami - zapowiadają związkowcy.