Listopadowy protest pracowników handlu ma być liczny i głośny

- 4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje demonstrację w Warszawie. Chcemy zaprotestować przeciwko niskim wynagrodzeniom i fatalnym warunkom zatrudnienia pracowników handlu. Chcemy upomnieć się o prawo pracowników do niedziel wolnych od pracy. Gorąco apelujemy o udział w proteście do pracowników wszystkich sieci handlowych. Jeśli chcemy, żeby praca w sklepach wreszcie zmieniła się na lepsze, nasz protest musi być głośny i liczny. Nikt nie rozwiąże naszych problemów za nas. Musimy zrobić to sami. Musimy pojechać na demonstrację do Warszawy. Im będzie nas więcej, tym silniejszy będzie nasz głos - podają związkowcy.

- Nie możemy dłużej zgadzać się na przeciążenie pracą , na niskie wynagrodzenia, na pracę po kilkanaście godzin dziennie siedem dni w tygodniu. Musimy pokazać nasze niezadowolenie - dodają.

Protest pod siedzibą POHID, bezpłatny wyjazd na demonstrację

4 listopada pracownicy handlu będą protestować przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Usług.

„Solidarność” organizuje bezpłatny wyjazd na demonstrację Warszawie z całej Polski. Żeby wziąć udział w proteście wystarczy skontaktować się z organizacją związkową działającą w danej sieci handlowej.

Przypomnijmy jakie są postulaty organizatorów protestu:

1. PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ

– Pracownikom handlu ciągle dokładane są nowe obowiązki. Tymczasem wynagrodzenia od lat stoją w miejscu lub rosną bardzo powoli. Dlatego domagamy się prawdziwych podwyżek. Takich, które odczujemy w naszych portfelach. Wyższe wynagrodzenia to jedyny sposób, aby zatrzymać w sklepach doświadczonych pracowników i zachęcić nowe osoby do pracy w handlu - tłumaczą związkowcy.

2. ZWIĘKSZENIE LICZBY PRACOWNIKÓW W SKLEPACH

– Z roku na rok pracowników jest coraz mniej, a pracy coraz więcej . Obowiązkom, które kiedyś wykonywały 2-3 osoby, dzisiaj musi sprostać 1 pracownik. Dodatkowo godziny otwarcia sklepów są coraz dłuższe. Mamy już dość pracy ponad siły! Pracowników jest za mało i pracodawcy wreszcie muszą sobie to uświadomić - czytamy w informacji o proteście.



3. NIEDZIELE WOLNE OD PRACY W HANDLU

– 3 lata temu „Solidarności” udało się wprowadzić ograniczenia handlu w niedziele. Żadnemu pracownikowi handlu nie trzeba tłumaczyć, jak ważna jest to sprawa. Niestety w ostatnich miesiącach kolejne sieci zaczęły obchodzić prawo i ponownie otworzyły sklepy w niedziele. W wyniku interwencji „Solidarności” Sejm uszczelnił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, ale nowe przepisy wejdą w życie dopiero w styczniu lub lutym przyszłego roku. Domagamy się, aby sieci handlowe już dziś przestały omijać prawo i przywróciły pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami - dodają.

Jaką skalę będzie miał protest zobaczymy w listopadzie. Przypomnijmy, że jedna z większych akcji protestacyjnych w handlu odbyła się w 2017 roku. Jej hasłem było "Pan da".

2 maja 2017 r. podczas protestu części pracowników sieci handlowych (protest pracowników Biedronki, Auchan, Tesco, Decathlon, Dino, Makro i Arel) rozdawała ulotki dla klientów sklepów oraz dla pracowników sieci handlowych. Dodatkowo protestujący pracownicy mieli przyklejoną nakleję z wizerunkiem pandy, która będzie odróżniała pracowników biorących udział w proteście od tych, którzy nie protestują. Naklejki i ulotki przygotował NSZZ Solidarność. Na ulotce dla klientów z jednej strony widniał wizerunek pandy z hasłami: „Pan da większe zatrudnienie”, „Pan da wyższe wynagrodzenie”.