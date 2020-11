Lockdown napędza sprzedaż sieci E.Lelcerc

Rosną wydatki Francuzów na spożywkę, fot. Shutterstock

Ponowny lockdown we Francji doprowadził do wzrostu wydatków gospodarstw domowych o 10,4 proc. w okresie od 5 października do 1 listopada - wynika z danych firmy Kantar.

Francja ponownie wprowadziła lockdown w 44. tygodniu (od 26 października), co spowodowało, że francuscy klienci wydali więcej przy kasie (+ 11%), podczas gdy liczba transakcji spadła o 1%.

Ponadto sprzedaż artykułów spożywczych w Internecie nadal rosła - o 2,2 punktu procentowego, co oznacza, że ​​handel elektroniczny stanowi obecnie 8,7% rynku.

Warto zauważyć, że około 6,9 miliona gospodarstw domowych (około 24% populacji) poświęciło co najmniej jedną trzecią swojego budżetu spożywczego na kanały internetowe w ciągu ostatnich 12 tygodni - podał Kantar.

Jeśli chodzi o najlepiej prosperujące sklepy spożywcze, E.Leclerc utrzymał pozycję lidera rynku ze wzrostem udziału o 0,7 punktu procentowego, co daje sieci 21,8% udziału. Wynikało to w dużej mierze ze zwiększonych zakupów internetowych, gdzie E.Leclerc zyskał dodatkowe 200 tys. kupujących w badanym okresie, a lojalność klientów zwiększyła się.

Lidl zwiększył swój udział w rynku o 0,6 punktu procentowego do 6,8%. Dyskont skorzystał na zwiększonej komunikacji medialnej (+ 4%), zwłaszcza w telewizji, oraz lepszej percepcji promocji wśród kupujących. Według Kantara Lidl zwiększył liczbę klientów o 765 tys.

Grupa Muszkieterów odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,6 punktu procentowego, do 16,3%, na czele z marką Intermarché, która wzrosła o 0,5 punktu, oraz Netto, która wzrosła o 0,1 punktu.

Dla operatorów hipermarketów sytuacja w tym okresie była nieco trudna - hipermarkety Carrefoura odnotowały spadek o 0,4 punktu procentowego, a Géant o 0,3 punktu.