Lockdowny nie pomogły bazarom. Coraz więcej sprzedawców rezygnuje

W 2020 r. z targów zniknęło 900 firm prowadzących sprzedaż na bazarach. Fot. Shutterstock

Do końca lipca z targowisk zniknęło niemal tyle firm co w całym 2020 r. Spadki liczby sprzedawców widać od lat, mimo iż wydawało się, że wróci moda na kupowanie w takich miejscach.

Branżowi eksperci spodziewali się, że pandemia poprawi sytuację bazarów. Sprzedaż na wolnym powietrzu jest ze względów epidemicznych bezpieczniejsza, co powinno zachęcać klientów. Targowisk nie obejmowały też lockdowny, co miało znaczenie zwłaszcza dla sprzedawców oferty niespożywcze.

Mimo to w 2020 r. z targów zniknęło 900 firm prowadzących na nich sprzedaż, a w tym roku tylko do lipca zrobiło to już 800 kolejnych. Jeśli takie tempo się utrzyma, zapowiada się rekordowy rok pod względem liczby znikających sprzedawców.