Lodowa marka w konflikcie z Unileverem. O co poszło?

Spór trwał ponad rok. „Unilever ma przyjemność ogłosić, że spór z niezależną radą dyrektorów Ben & Jerry’s został rozwiązany” – napisano zwięźle w komunikacie prasowym. Firma więcej nie komentuje, ale licencjobiorca (i w tym przypadku centralna postać konfliktu) cieszy się ze zwycięstwa.

Lody Ben & Jerry's wciąż dostępne w Izraelu

- Nic się nie zmieni od umowy, którą zawarłem z Unileverem na początku tego roku - powiedział Avi Zinger agencji Bloomberg. Nadal będzie mógł długoterminowo produkować i sprzedawać lody Ben & Jerry's w całym Izraelu i na Zachodnim Brzegu.

Jednak właśnie tego chciała uniknąć zaangażowana społecznie marka lodów. Firma Ben & Jerry’s, która wspiera również prawa LGBTQ+ i ruch Black Lives Matter, zdecydowała w 2021 roku o zaprzestaniu sprzedaży na nielegalnie okupowanych terytoriach palestyńskich.

Zimny ​​prysznic dla Ben & Jerry's?

Ta decyzja była szczególnie trudna do zaakceptowania dla niektórych żydowskich inwestorów, więc Unilever sprzedał prawa do dystrybucji w Izraelu lokalnemu licencjobiorcy Avi Zingerowi. To z kolei było sprzeczne z obiecanym niezależnym zarządzaniem i wizerunkiem marki, dlatego marka-córka i pozwała swojego właściciela.

Unilever wygrał pierwszą sprawę sądową, ale we wrześniu Ben & Jerry's po raz kolejny próbował uniemożliwić sprzedaż w Izraelu. Wydaje się, że osiągnięto porozumienie, ale na pierwszy rzut oka nie takie, w którym producent lodów stawia na swoim.