Lody impulsowe wróciły do łask

fot. materiały prasowe Koral

Pandemia koronawirusa zamroziła handel, w branży lodowej najbardziej ucierpiał segment HoReCa, czyli lody na gałki, pozostałym nie sprzyjała również pogoda zatem prognozy sprzedażowe nie były optymistyczne i bardzo niepewne. Mimo spekulacji o nieodwracalnej zmianie przyzwyczajeń konsumentów, po nadejściu upalnych dni, Polacy znów wrócili do swoich ulubionych smaków i rodzajów lodów. Najbardziej czekaliśmy na lody gałkowe – według danych firmy Koral ich sprzedaż wzrosła w sierpniu aż o 476% w stosunku do maja br.

Badania są równie optymistyczne - blisko 70% Polaków wciąż chętnie próbuje i kupuje lody. Ankietowani deklarują, że dla nich to nie tylko produkt spożywczy, ale coś więcej – słodka przyjemność, poprawa humoru, powrót do dzieciństwa czy tęsknota za wakacjami. Branża lodowa w ciągu ostatnich lat rozwijała się bardzo dynamicznie, dużo szybciej niż cały segment słodyczy. Każdy nowy sezon przynosił kolejne rekordy sprzedaży. Czerwiec 2019 był najlepszym miesiącem sprzedażowym w ciągu 40 lat obecności firmy Koral na polskim rynku. Wszyscy producenci mocno odczuli skutki pandemii koronawirusa, jakimi było m.in. zamrożenie segmentu HoReCa, a także obostrzenia, które sprawiły, że z początkiem sezonu lodowego nie można było swobodnie cieszyć się smakiem lodów na powietrzu. Branża spekulowała o trwałych zmianach przyzwyczajeń konsumentów, ale jak pokazały ostatnie tygodnie pozytywne prognozy pogodowe i nadejście upałów sprawiły, że Polacy wrócili do swoich ulubionych smaków i rodzajów lodów.

Według danych firmy Koral sprzedaż lodów konfekcjonowanych (impulsowych i familijnych) w pierwszych tygodniach sierpnia w porównaniu do maja br. wzrosła już o 68%. Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy Koral wynika, że prawie 70% Polaków mimo pandemii koronawirusa wciąż ma ochotę na lody.

- Koral działa w Polsce już przeszło 40 lat i musimy przyznać, że ten sezon jest jednym z trudniejszych w naszej historii, dlatego tak bardzo cieszy fakt, że Polacy mimo pandemii nie zapominają o lodach. My zawsze podkreślamy, że lody to coś więcej niż tylko produkt spożywczy nabywany w czasie codziennych zakupów, a badania pokazały, że podobnie myślą nasi konsumenci. Powoli wszystkie branże wracają do normalności i my również robimy wszystko, aby lodów sprzedawać jak najwięcej. Obserwujemy też, że Polacy w codziennych zakupach chętnie wybierają mniejsze sklepy osiedlowe, w których jesteśmy liderem, a także polskich producentów, aby pomóc im szybciej wrócić do normalności. Dlatego dbamy o to, aby zawsze mogli znaleźć prawdziwie polskie lody w lodówkach swoich lokalnych sklepów. – mówi Piotr Gąsiorowski, Dyrektor Marketingu PPL Koral.

W deklaracjach konsumentów wciąż największym powodzeniem cieszą się lody impulsowe (41%). Sprzedaż lodów Koral pokazała, że mimo początkowych trudności lody impulsowe wróciły do łask - w sierpniu ich sprzedaż wzrosła aż o 56% (porównanie do maja br.). Najbardziej jednak Polacy tęsknili za odmrożeniem segmentu HoReCa - sprzedaż lodów gałkowych w kuwetach w stosunku do maja br. wzrosła w sierpniu bowiem aż o 476%. Branża lodowa jest niezwykle uzależniona od aury pogodowej. Ciepłe, słoneczne dni oraz optymistyczne dla naszej branży, długoterminowe prognozy pogody natychmiast pozytywnie wpływają na zwiększenie konsumpcji lodów wśród konsumentów i co za tym idzie zdecydowanie korzystniejsze i śmiałe zamówienia ze strony naszych kontrahentów.