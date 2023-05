Lody inspirowane smakiem drinków od Wedel OH!

Marka OH zachęca miłośników lodowych deserów do próbowania nowych smaków i daje ku temu możliwość, wprowadzajac do portfolio wyjątkowe propozycje: E.Wedel OH! Sorbet Mango oraz E.Wedel OH! Sorbet Melon i Cytryna. Oba warianty stanowią połączenie orzeźwiających sorbetów z oryginalną wedlowską czekoladą mleczną, które oprócz pysznego smaku dostarczą konsumentom również pełnię multisensorycznej przyjemności.

Lody inspirowane smakami drinków

Lody inaczej to OH! Dlatego i w tym sezonie marka E.Wedel OH! postanowiła zaskoczyć wielbicieli lodowych deserów niekonwencjonalnymi smakami. Marka OH! wprowadza do portfolio dwa smaki inspirowane kultowymi drinkami: E.Wedel OH! Pina Colada, czyli egotyczne połączenie masy kokosowej z sorbetem ananasowym oblane białą wedlowską czekoladą z dodatkami oraz E.Wedel OH! Sorbet Spritz w mlecznej wedlowskiej czekoladzie. Obie propozycje stanowią idealne, bezalkoholowe źródło orzeźwienia na upalne dni. Produkty dostępne są od połowy kwietnia w sieci sklepów Żabka.

Minionki bohaterami lodów marki OH!

W wyniku współpracy z Universal Brand Development, do portfolio marki E.Wedel dołączyły lody inspirowane bohaterami najpopularniejszej, animowanej serii studia Illumination – Minionkami. Te radosne, ciekawskie i niesamowicie słodkie istoty zagoszczą na opakowniach pysznych lodów na patyku! Ich masa lodowa łączy w sobie smak bananowy, waniliowy i marshmallow, a całość dodatkowo składa się na wizerunek Minionka, w kształcie którego są wszystkie lody. Propozycja dla każdego będzie świetnym źródłem ochłodzenia w upalne dni. Aby przyjemnością smaku móc się podzielić ze wszystkimi bliskimi osobami, minionkowe lody dostępne będą także w multipacku.



Marka OH! od E.Wedel skupia się na rozwoju segmentu lodów impulsowych. W ofercie, oprócz nowości, dostępne są również takie propozycje jak: E.Wedel OH! Słony karmel, E.Wedel OH! Czekolada, E.Wedel OH! Wanilia oraz sorbety: E.Wedel OH! Sorbet Mango, E.Wedel OH! Sorbet Malina, E.Wedel OH! Sorbet Czarna porzeczka.

Lodowe portfolio marki OH! od E.Wedel dostępne jest w szerokiej sprzedaży od kwietnia 2023 roku. Wyjątek stanowią E.Wedel OH! Pina Colada oraz E.Wedel OH! Sorbet Spritz, które dedykowane są tylko sklepom sieci Żabka.