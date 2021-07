Lody Lukasa Podolskiego i wino Dolnosielskie w Lidlu

fot, Lukas Podolski zainwestował w lody

12 lipca do sklepów Lidl trafią lody sygnowane przez Lukasa Podolskiego, gwiazdora świata piłkarskiego urodzonego w Gliwicach, który grał w klubach, takich jak Bayern Monachium czy Arsenal F.C., a teraz wraca do Polski, by zostać zawodnikiem Górnika Zabrze. Do oferty sieci trafiło też wino półwytrawne Dolnosielskie (49,99 zł/0,75I/but.) z polskiej, rodzinnej Winnicy Silesian.

Piłkarz w 2016 roku rozpoczął współpracę z Christianem Gaierem, pochodzącym z rodziny z włoskimi korzeniami, która produkuje lody od ponad 100 lat. Ice Cream United to marka lodów, które powstają na bazie tradycyjnej receptury ze świeżą śmietanką i mlekiem.

W sklepach Lidl Polska dostępne będzie aż 5 smaków Ice Cream United: słony karmel, cytryna-mięta, masło orzechowe, czekolada i wanilia-ciasteczka (14,99 zł / 500 ml)