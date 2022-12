Lody o smaku drinków w Lidlu. Do kiedy?

Na święta firma proponowała smaki makowca i piernika.

- Rozmawiając z klientami naszych lodziarni, zawsze doceniają smaki

odwzorowujące popularne ciasta lub ciasteczka. Postanowiliśmy więc, razem z Lidlem “odświeżyć” tradycyjne smaki, w mniej tradycyjnej - lodowej formie i tak powstały lody piernikowe oraz lody o smaku makowca. - mówi Robert Willisch, właściciel firmy.

Willisch, jako pierwsza firma w branży lodów w kubkach ma swój

system lojalnościowy. Pod wieczkiem każdego z kubków znajduje się specjalny kod QR, który po zeskanowaniu aplikacją od producenta (Lodoappka Willisch) dopisze do konta jeden token Wcoin, za każdy kupiony kubek. Zebrane w ten sposób tokeny można wymienić na nagrody: darmowe lody, magnesy, czapki, koszulki, czy bluzy.



Willisch to rodzinna firma z Wągrowca pod Poznaniem, która od 1983 roku

produkuje ręcznie robione lody. W ofercie znajduje się ponad 200 smaków, a lody Willisch można nabyć w największych sieciach handlowych, licznych lokalnych sklepach, w lodziarniach, a nawet przez internet (z dostawą kurierem do domu).