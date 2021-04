Lody od youtuberów hitem! Co stoi za tym sukcesem?

Lody Ekipa hitem Biedronki, fot. mat. pras.

Lody Ekipy produkowane przez PPL Koral podbiły Polskę. Brakuje ich w sklepach, a puste opakowania sprzedają się za setki złotych. Sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza. Biedronka jako pierwsza sieć dyskontowa wprowadziła je do sprzedaży. Klienci sieci wykupili prawie cały zapas jednego dnia.

Średnio klienci Biedronki na jednym paragonie kupowali 6 lodów, a pojedynczy lód był sprzedany średnio raz na 16 sekund (dane na podstawie paragonów zawierających ten produkt). Rekord sprzedaży padł w Warszawie przy ul. Bartyckiej. W czwartek 22.04 sprzedało się tu łącznie aż 230 sztuk smakołyku.



- Popularność tego produktu to fenomen, który wyznacza nowe trendy w sposobie promocji i wprowadzania nowych produktów na rynek. Biedronka obserwuje wszelkie nowości, by zawsze oferować klientom to, czego akurat najbardziej poszukują - powiedział Paweł Kolarski, dyrektor kategorii w sieci Biedronka.

Ponad trzy czwarte przygotowanego asortymentu owocowych sorbetów w polewie o smaku gumy balonowej ze „strzelającymi dodatkami” dostępnych w wybranych placówkach sieci Biedronka na terenie Polski została sprzedana już pierwszego dnia.



Lody wprowadził do sprzedaży także Lidl. Być może wkrótce także poinformuje o wynikach sprzedaży.

PPL Koral cały czas pracuje nad polepszeniem dystrybucji tak, aby Lody "Ekipy" trafiły zarówno do dużych sieci, jak i małych sklepów.



Jak zaczęło się to niespotykane dotąd lodowe szaleństwo? Pod koniec marca br. na rynku pojawiła się nowa linia lodów Koral przygotowana wspólnie z youtuberami prowadzącymi kanał „Ekipa”. "Ekipa" i jej lider - Karol "Friz" Wiśniewski - to grupa czołowych polskich youtuberów założona w 2018 roku. Kanał z lifestylowymi filmami śledzi ponad 4 miliony subskrybentów, a na Instagramie Friza obserwuje go ponad 2,5 miliona internautów.

Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu firmy Koral przyznał w rozmowie z portalspozywczy.pl, że początkowo współpraca z "Ekipą" miała ograniczać się do działań stricte promujących lody już obecne w ofercie firmy. - Jednak podczas naszych wspólnych spotkań i rozmów szybko zrodziła się pozytywna „chemia”. Postanowiliśmy rozszerzać nasz pierwotny plan i opracować niepowtarzalne lody, które stworzymy razem, aby Friz i jego ekipa już całkowicie utożsamiali się z produktem jaki sygnują, byli do niego totalnie przekonani i autentyczni w jego promocji. Nie narzucaliśmy im gotowego produktu. Ekipa była mocno zaangażowana na każdym etapie jego tworzenia - od kompozycji smakowej po formę i same opakowanie - dodaje.

