Lody Wilisch na Wielkanoc. Powstały we współpracy z kawiarnią Dziewczyny i Słodycze

Lodowe nowości w Lidlu z okazji świąt, to już standard. Wszystko za sprawą firmy Willisch z Wągrowca. Od 15 marca do oferty sieci na stałe dostępne są 2 smaki: solony kokos z mango oraz baton karmelowo-orzechowy. Teraz do sprzedaży trafią lody wyprodukowane we współpracy z poznańską kawiarnią Dziewczyny i Słodycze. Lody zostały wyprodukowane z prawdziwej babki.