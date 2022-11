Łodź i Kraków - tam zadebiutuje niemiecki Woolworth

- Prowadzimy rozmowy dotyczące ok. 15 następnych – tłumaczy Maciej Ćwikła, prezes Woolworth Polska.

Woolworth wchodzi do Polski

Niemiecki dyskont, który w krótce zadebiutuje na polskim rynku, szuka lokali o powierzchni od 800 mkw. do 1,2 tys. mkw., na parterze, z dobrym połączeniem komunikacyjnym, miejscami parkingowymi i odpowiednio dużą strefą dostaw.

Ulubione lokalizacje marki Woolworth to dobrze uczęszczane miejsca w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Firma widzi potencjał dla 400 sklepów w Polsce.

Od maja 2023 r. do kwietnia 2024 r. Woolworth planuje otworzyć od 15 do 25 sklepów w Polsce. W drugim roku działalności dojdzie jeszcze 30 lokalizacji, a w trzecim - firma uruchomi 30 - 50 placówek.

