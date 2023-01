Logistyka to biznes, w którym trzeba dotrzymywać obietnic (wywiad)

Jaki był 2022 rok dla Arvato Supply Chain Solutions w Polsce?



Lidia Ratajczak-Kluck, prezes Arvato Supply Chain Solutions w Polsce:

To był kolejny dobry rok. Zrealizowaliśmy kilka projektów, które skupiały się na rozbudowie infrastruktury i pojemności magazynów oraz naszych możliwości wysyłkowych i usługowych dla klientów, którzy są z nami od kilku lat. Takie inwestycje poczyniliśmy w regionie poznańskim, strykowskim oraz warszawskim, czyli wszędzie, gdzie jesteśmy obecni. Wdrożyliśmy również jednego nowego klienta - firmę Trendyol. Jest to turecki marketplace, który wszedł na rynek europejski. Z Polski obsługujemy dla niego rynki Europy Zachodniej, ze szczególnym wskazaniem na rynek niemiecki.

Jak zmienił się rynek e-commerce i logistyki przez ostatnie dwa lata? Mamy za sobą doświadczenie pandemii, zachwianie łańcuchów dostaw. Wiele firm poczuło, że to dobry moment, by je skrócić, być bliżej klienta docelowego.

Pierwsze miesiące pandemii to był rzeczywiście czas, kiedy firmy się zatrzymały obserwując, co się będzie działo. W drugim roku zaczęły wracać do rozmów o potrzebie rozbudowy magazynów w celu zwiększenia możliwości obsługi klientów w kanale e-commerce. W międzyczasie Polska stała się dla zachodnich firm naprawdę silnym hubem, atrakcyjnym lokalizacyjnie miejscem dla centrów dystrybucji.



W latach 2021-2022 mocno w magazyny nad Wisłą inwestowały podmioty z Niemiec, które obsługują stąd Europę Zachodnią. Wygrywamy z innymi rynkami dostępnością powierzchni i personelu, co nie jest już takie oczywiste, ale nadal jest przewagą. Dzięki dużej liczbie pracowników z Ukrainy radzimy sobie z niedoborami kadrowymi. Koszty również przemawiają na naszą korzyść. Podsumowując: rynek magazynowy się nie zatrzymał, budowy trwały, zarówno spekulacyjne, jak i te pod dedykowane obiekty. Warto też zauważyć, że polski rynek magazynowy się zróżnicował. Nie są to już jedynie ośrodki wokół dużych miast. Bardzo rozwinęła się część zachodnia kraju, centra dystrybucji powstają w mniejszych miejscowościach, jak np. Legnica czy Sulechów. Jeszcze niedawno nie były to oczywiste lokalizacje pod inwestycje.

Czy ten imponujący rozwój może wyhamować w związku z trudną sytuacją gospodarczą? Mamy wysoką inflację, trudności z dostępem do finansowania, wojnę za wschodnią granicą. Jak te okoliczności wpłyną na plany inwestorów?

Na pewno decyzje deweloperów będą ostrożniejsze. Budowy przeżywały trudności związane z brakiem komponentów, wystąpiły m.in. niedobry stali, czy odpływem części pracowników. Te zjawiska charakteryzowały pierwszą połowę br. W najbliższej perspektywie decyzje dotyczące lokowania biznesu czy jego rozbudowy staną się z pewnością bardziej wyważone. Zwłaszcza, że słyszy się na rynku o tym, że niektóre firmy przygotowując się na wzrost sprzedaży i utrzymanie trendów z czasów pandemii, mają obecnie nadmiar magazynowych mocy. Marketplace’y w swoich tegorocznych prognozach mówią o skromnych wzrostach, na poziomie 3 proc. Boom zakupowy na tych platformach aktualnie się ustabilizował.

To znak, że konsumenci zaczęli oszczędzać. Co przed nami - delikatne spowolnienie czy potężna recesja?

Większość klientów prognozuje lekki jednocyfrowy wzrost w stosunku do tegorocznych wolumenów. Konsumenci w pandemii polubili zakupy online i wielu z nich nadal preferuje tę formę. Widzimy też duży powrót do tradycyjnego retailu, centrów handlowych.

Omnichannelowe doświadczenie jest aktualnie mocnym trendem. Ale ostrożność zakupowa także jest widoczna - nie mówi się już o 20 proc. rocznym wzroście w e-commerce, ale wskazuje, że będzie to poniżej tego poziomu. Spowolnienie e-sprzedaży to zresztą tendencja globalna. Eksperci przewidują stagnację lub recesję. Czy Polska wpisze się w ten scenariusz? Na razie dużego spowolnienia nie widać. Zobaczymy, co przyniesie pierwsza połowa 2023 r. Prognozy mówią o lekko wyższych wolumenach, ale wiele firm, szczególnie tych odzieżowych czy kosmetycznych, z dużą obawą patrzy w przyszłość.

Jak sprawna logistyka może im pomóc w walce o klienta?

Logistyka jest bardzo dużą przewagą i istotnym elementem customer experience - zamówienie musi być dostarczone na czas. To abecadło tego biznesu - dotrzymanie obietnicy złożonej klientowi. Co ciekawe, nie mówi się już tak mocno o next day delivery, ale dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 2-3 dni. Dobra logistyka ułatwia to zadanie.

Jeśli klient przechodzi z satysfakcją przez całe doświadczenie zakupowe - otrzymał produkt, który zamówił w obiecanym czasie - to wróci na kolejne zakupy.

Jaka jest Państwa rola w tym procesie?

Nasza rola to oczywiście nie tylko terminowa dostawa. Klienci bardzo zwracają uwagę na to, jak towar jest przygotowywany. Niektórzy życzą sobie, aby doświadczenie online było odwzorowaniem tego ze sklepu stacjonarnego, np. każdy produkt powinien być oddzielnie zawinięty w bibułkę z naklejką, z dodatkowym podziękowaniem za dokonanie zakupu. Stawia się na przyjemność i jakość. Dla jednego z klientów realizujemy pakowanie typu premium - wykorzystujemy w tym przypadku inne materiały, wypełniacze. To dla nas bardzo ciekawy proces. Widzimy, jak różne są potrzeby naszych klientów. Na znaczeniu coraz bardziej zyskuje ekologia - opakowanie i folia mają spełniać kryteria związane recyklingiem. Firmy chcą się wyróżnić - oferujemy więc nawet pakowanie z urodzinowymi życzeniami czy usługę priorytetową, czyli szybszą dostawę. To wszystko wpływa na postrzeganie sklepów i logistyka, czyli ten końcowy etap, ma tutaj kluczowe znaczenie.

Terminowa dostawa to ważny atut handlu internetowego. Kolejnym są zwroty. Tutaj zachodzą pewne zmiany...

To prawda. W obliczu rosnących kosztów firmy zaczynają testować, jaka będzie skłonność klientów do płacenia za tę usługę. Na rynku ogłosiły to już takie marki jak Zara, H&M (na razie nie w Polsce) - zwroty online są odpłatne. E-sklepy nie rezygnują jeszcze z darmowych dostaw, ale stopniowo podnoszą wartość zamówień dla tej usługi. Do tej pory e-commerce bardzo szybko się rozwijał, m.in. dzięki tym wszystkim udogodnieniom. Docelowo będzie się to zmieniało. Firmy będą patrzyły w tabelki i oceniały, co się opłaca. Klient albo zapłaci za dostawę, albo wyda więcej na zakupy i uzyska ją w gratisie. Darmowa dostawa to w Polsce czuły punkt, jednak i to się powoli zmienia. Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim przeprowadziliśmy badania, z których wynika, że jesteśmy w stanie dopłacić do zamówienia, jeśli np. zostanie dostarczone w ekologicznym opakowaniu. Taką skłonność wykazali szczególnie młodzi konsumenci. Można więc zachęcać do partycypowania w kosztach poprzez wskazywanie kluczowych wartości z punktu widzenia klienta końcowego.

A propos opakowań - jak wzrost ich cen wpływa na podmioty logistyczne?

Ceny papieru znacznie wzrosły w ostatnim roku i jest to istotny koszt naszej działalności. Pojawia się już trend wykorzystywania opakowań wielokrotnego użytku. Na razie nie wypracowano jednak rozwiązania, które byłoby optymalne dla całego łańcucha, wliczając w to klientów indywidualnych. Arvato niedawno rozpoczęło współpracę z dostawcą opakowań foliowych ze skrobi - całkowicie degradowalnych. To, obok wielorazowych opakowań, jest przyszłość. Kartony, które do nas wracają podlegają recyklingowi. Nie wyrzucamy ich, ale ponownie wprowadzamy do obiegu. To się naprawdę opłaca.

Pozostańmy jeszcze przy kosztach. Jak zminimalizować te związane z transportem?

Firmy, które działają w modelu omnichannel wykorzystują w handlu internetowym swoją sieć sklepów, więc pierwszy naturalny ruch to kwestia odbiorów w sklepie. Dzięki temu konsolidujemy zamówienia i dostarczamy je jednym transportem do placówki detalicznej. Widzimy, że model click&collect zyskuje na popularności. Oprócz oszczędności na transporcie i wymiaru ekologicznego takiej dostawy, nasi klienci zwiększają odwiedzalność w sklepach, a to może być okazja do zwiększenia koszyka zakupowego. Z drugiej strony rośnie sieć punktów odbioru, tzw. pick-up points. W najbliższej perspektywie trzeba na pewno myśleć o autach elektrycznych i dostawach poza centrami miast. Badania z Niemiec pokazują, że klienci są skłonni dopłacać za ekologiczny transport. To ciekawy wniosek na przyszłość.

Jak dziś budować optymalną sieć magazynów?

Można mieć rozproszone magazyny i tym samym krótsze drogi transportowe, ale z drugiej strony następuje odwrotny proces, czyli konsolidacja do centralnych magazynów. W ostatnich latach jest to dominujący kierunek. Z takich centrów dystrybucji obsługuje się europejskie rynki - konsoliduje się przesyłki i wysyła do hubu w innym państwie.

W ten sposób można również ograniczać koszty - z danego hubu nie wysyłamy już przesyłek międzynarodowych, tylko krajowe. Stawki są wówczas niższe. Otwieranie większej ilości magazynów to multiplikownie kosztów, zarówno tych związanych z samą powierzchnią, jak i pracowniczych. Łatwiej też zarządzać zapasami z poziomu jednego centrum dystrybucyjnego. Dominujący trend w ostatnich latach to centralny magazyn wysyłkowy i oddzielny magazyn do obsługi zwrotów, aczkolwiek inne modele również mogą funkcjonować z powodzeniem.

Magazyn przyszłości to magazyn naszpikowany technologiami?

Aktualnie mamy trzy rodzaje magazynów, z trzema różnymi rozwiązaniami: magazyny typowo manualne, półautomatyczne (z regałami wysokiego składowania, taśmociągami) oraz w pełni zautomatyzowane, gdzie proponujemy systemy typu Shuttle oraz AutoStore.

Dzięki nim jesteśmy w stanie zwiększać powierzchnie magazynowe bez rozbudowy samego budynku oraz przyspieszyć najbardziej czasochłonne procesy, takie jak picking produktów. Inwestycje w nowoczesne technologiczne rozwiązania to dzisiaj konieczność, ponieważ pozwalają na bardziej optymalne wykorzystanie istniejącej przestrzeni magazynowej, a przebieg kompletacji zamówień na bardziej ergonomiczne i wydajne ustawienie tego procesu. Za wdrażaniem tego typu rozwiązań stoi też wspomniana już kwestia braków kadrowych. Popyt na pracowników magazynowych jest bardzo duży, a liczba chętnych ograniczona. Automatyzacja odpowiada więc na dwie potrzeby: sukcesywnego zwiększania możliwości wysyłkowych oraz przygotowania się na coraz mniejszą dostępność personelu. Polska nie jest już krajem, w którym możemy opierać magazyny wyłącznie na systemie manualnym. Konkurujemy o personel nie tylko z innymi firmami logistycznymi, ale też z sieciami handlowymi. Do tego dochodzą obawy o odpływ pracowników z Ukrainy, którzy po zakończeniu wojny mogą wrócić do ojczyzny.

Konkurencja na rynku magazynów, nie tylko w kontekście pracowników, jest bardzo duża. Jak budować przewagi? Czym wyróżnia się oferta Arvato?

Z pewnością nie jest to łatwy biznes. Przeważnie konkurujemy z tymi samymi firmami - nie tylko międzynarodowymi gigantami, ale także z polskimi, lokalnymi biznesami. Co jest naszą przewagą? Mamy już swoją markę, szczególnie w zakresie obsługi dla e-commerce. Arvato to synonim dobrej jakości - znamy rynek, jesteśmy solidni, dotrzymujemy terminów, oferujemy wysoki standard przygotowania przesyłki, efektywnie przeprowadzamy wdrożenia. Jesteśmy elastyczni, dotrzymujemy kroku naszym klientom i odpowiadamy na ich rosnące potrzeby poprzez zwiększanie mocy wysyłkowych. Bardzo sprawnie obsługujemy peaki sprzedażowe. To procentuje. Mamy też zespół wysokiej klasy ekspertów ds. logistyki. Klienci mogą na nas polegać, dotrzymujemy obietnic. Ciężko pracowaliśmy na ten sukces, w 2024 roku Arvato w Polsce skończy 30 lat. Ten czas to nie tylko rozwój firmy, ale i udana współpraca z samorządami i lokalnymi społecznościami. Chcemy, by nasze inwestycje przynosiły korzyści gminom i ich mieszkańcom.

Co będzie się działo w Arvato w tym roku?

Niedawno podpisaliśmy umowę z nowym klientem, którego magazyn wystartuje w okolicach Poznania. Obiekt jest już gotowy, wynajęliśmy 20 tys. mkw. Przyjęcie towaru odbywa się już teraz, a w połowie lutego ruszymy z wysyłką. W ramach tego projektu będziemy dystrybuować zamówienia online w kraju i poza jego granicami. Powiększamy także istniejące już magazyny, jak np. obiekt w Strykowie - to będzie kolejna rozbudowa tej inwestycji. To właśnie tam będziemy instalować wspomniany przeze mnie system Shuttle, który ułatwi proces składowania i kompletacji. Bierzemy także udział w kilku przetargach.

Co przyniesie nam 2023 rok? Chyba nikt nie odważy się na wiążące prognozy w czasach tak wielkiej niepewności. Póki co branża cieszy się z udanego 2022 roku. Ten rok jest dla wszystkich zagadką.