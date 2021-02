Logistyka Żabki w formule elektronicznej

fot. Żabka

Żabka we współpracy z Asseco Data Systems wykorzystuje na masową skalę kwalifikowane usługi zaufania w obszarze logistyki. Sieć wdrożyła pierwsze i projektuje kolejne mechanizmy potwierdzania czynności logistycznych związanych z dostawami towarów do franczyzobiorców na terenie całego kraju. Dzięki zastosowaniu kwalifikowanych podpisów i pieczęci ze znacznikiem czasu oraz kwalifikowanej walidacji cały proces został zaprojektowany i wdrożony w postaci elektronicznej.

- Elektroniczna wymiana danych pomiędzy poszczególnym ogniwami łańcucha dostaw staje się pożądanym standardem i jeszcze bardziej poprawia konkurencyjność firmy na rynku. Trend ograniczania dokumentacji papierowej zyskuje na popularności m.in. w handlu, którego jednym z kluczowych obszarów jest właśnie logistyka dostaw – mówi Katarzyna Słabowska, dyrektor departamentu Logistyki w firmie Żabka Polska.

We wrześniu 2020 r. Żabka informowała o masowym wykorzystaniu podpisów kwalifikowanych do zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą sieci a franczyzobiorcami. Teraz firma wdrożyła kolejny etap cyfryzacji procesów związanych z tzw. e-logistyką towarów rozumianych jako ich dostawy, ale także zwroty. Elektroniczny sposób zapewnia pełną audytowalność w czasie rzeczywistym obrotu towarami.

Franczyzobiorcy dzięki procesom e-logistyki zyskali szybki dostęp do informacji, których oczekują.

Całość rozwiązania technologicznego posadowiona została i utrzymywana jest w chmurowej infrastrukturze MS Azzure.

Sieć convenience, jaką jest Żabka, stoi na co dzień przed szeregiem wyzwań logistycznych, związanych m.in. z dużą liczbą małych sklepów, z których wiele charakteryzuje się niewielkim zapleczem, lokalizacją placówek w centrach miast czy ograniczeniami tonażowymi małych aut dostawczych. Wynika z nich z kolei potrzeba częstych, ale i jak najkrótszych dostaw do franczyzobiorców tak, aby jednocześnie nie zakłócały funkcjonowania sklepów.

Logistyka Żabka Polska to obecnie 7 centrów logistycznych i 20 terminali przeładunkowych, 670 kierowców, którzy rocznie przemierzają około 30 mln km. Między innymi wdrożenie podpisu elektronicznego przyczyni się znacząco do uproszczenia i skrócenia procesów logistycznych związanych z dostawami – do blisko 7000 placówek sieci. Przyniesie ono również minimalizację ewentualnych błędów w trakcie dostaw oraz przełoży się na ograniczenie procesu archiwizacji dokumentów.

Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów tylko w obszarze logistyki Żabka jest w stanie zaoszczędzić rocznie ok. 15 mln arkuszy papieru.