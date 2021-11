Lokale na wynajem, na które warto zwrócić uwagę

Warszawa Śródmieście: Lokal handlowy w sercu miasta

Do wynajęcia lokal użytkowy w jednej z najbardziej rozpoznawalnych kamienic Warszawy - w samym sercu miasta - przy ulicy Chmielnej. W pobliżu znajdują się przystanki: tramwajowy, autobusowy, metro. Ponadto: sklepy, apteka, poczta, restauracje, przychodnia oraz ruchliwa ulica. Nadaje się na lekką gastronomię, handel bądź usługi.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 63 m2

Cena: 134,92 zł/m2

Gdynia: Lokal handlowo-usługowy

Do wynajęcia lokal o przeznaczeniu handlowo-usługowym o powierzchni ok 56 m2 położony na parterze kamienicy przy ul. Śląskiej. Lokal składa się z przestronnej sali sprzedaży, zaplecza socjalnego oraz WC. Ze względu na bardzo dobrą lokalizację przy ruchliwej ulicy a zarazem na granicy zielonych Działek Leśnych, blisko ścisłego centrum Gdyni i dworca, w lokalu może w powodzeniem funkcjonować m.in. sklep, salon kosmetyczny / fryzjerski, kwiaciarnia, placówka edukacyjna, biuro i wiele innych.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 55.72 m2

Cena: 41 zł/m2

Warszawa Wola: Lokal handlowo-usługowy

Do wynajęcia lokal o łącznej powierzchni 120,3m2 znajdujący się w prężnie rozwijającej się części Woli, przy ul. Ordona. Tuż obok dostępny także lokal o powierzchni 97m2. Nieruchomość w stanie deweloperskim do indywidualnej aranżacji, posiada duże witryny zapewniające widoczność lokalu. Miejsce postojowe naziemne w cenie najmu.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 120.3 m2

Cena: 110 zł/m2

Stalowa Wola: Lokal handlowo-usługowy

Na wynajem lokal handlowo-usługowy w Stalowej Woli, przy głównej ulicy miasta w pobliżu największych osiedli mieszkaniowych.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 118.95 m2

Cena: 55 zł/m2

Gorzów Wielkopolski: Lokal użytkowo – handlowy



Do wynajęcia lokal użytkowo – handlowy o pow. 174,80 m2 usytuowany na parterze III kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym położonym w Gorzowie Wielkopolskim - Centrum Miasta.