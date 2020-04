Lokalny handel przenosi się do sieci. KupTU.Market wspiera małych przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa przewartościowała priorytety konsumentów. Dziś liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo zakupów, stąd też skokowy wzrost zainteresowania e-sklepami. Warszawska spółka DOT Systems ruszyła właśnie z aplikacją KupTU.Market, która otwiera rynek e-grocery małym, lokalnym sklepom. Dzięki temu konsumenci mają dostęp do znacznie szerszej i ciekawszej oferty, niż w przypadku zakupów w jednym dużym e-supermarkecie.

Sprzedaż produktów spożywczych przez internet jest przede wszystkim domeną dużych sieci handlowych. Tego typu inwestycja wymaga dużych nakładów finansowych. Do tego dochodzą koszty utrzymania platformy i jej promocji. Na takie przedsięwzięcie nie mogą sobie pozwolić niezależne podmioty, za którymi nie stoją duże koncerny handlowe. Z drugiej strony chyba już wszyscy znają powiedzenie „Nie ma cię w internecie, więc nie istniejesz”. Obecne zainteresowanie zakupami spożywczymi w sieci jest ogromne. Według ostatnich danych, w trzecim tygodniu marca 14 proc. produktów spożywczych Polacy kupowani właśnie w tym kanale. Jeszcze rok temu było to na poziomie jednego procenta. To gigantyczny wzrost zainteresowania zakupami on-line. Te liczby raczej nie będą spadać. Konsumenci nadal będą poszukiwać bezpiecznych form robienia zakupów.

Działaj lokalnie, ale…sprzedawaj globalnie

Jak zatem mają walczyć o klienta małe sklepy, których nie stać na uruchomienie dodatkowego kanału sprzedaży? Spółka DOT Systems, twórca aplikacji KupTU.Market, oferuje narzędzie, które ma pomóc lokalnym placówkom sprzedawać w internecie. Firma zapewnia, że bez względu na wielkość, każdy sklep, który zasubskrybuje usługę będzie mógł zamieścić swoją ofertę produktową i zrealizować cały proces zdalnej sprzedaży produktów, bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na własne portale, aplikacje czy oprogramowanie.

- KupTU.Market zapewnia pierwszy kanał komunikacyjny pomiędzy sklepami a ich klientami. Poza standardową ofertą, sklepy mogą informować swoich klientów o nowościach produktowych, promocjach lub wyprzedażach – wyjaśnia Klaudiusz Kobylecki, prezes DOT Systems i pomysłodawca nowej aplikacji.

Platforma będzie zapewniać przedsiębiorcom szereg dodatkowych narzędzi m.in. zarządzenie punktami lojalnościowymi; analizę historii sprzedaży i trendów; planowanie dostaw, profilowanie klientów czy analizę oferty i cennika pod kątem danych rynkowych. Płatność za zakupy będzie odbywać się zdalnie poprzez aplikację, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, zarówno po stronie konsumentów, jak i sprzedawców.

KupTU.Market

Zakupy z ulubionego warzywniaka w godzinę

A jakie korzyści oferuje KupTU.Market konsumentom? Przede wszystkim szeroką ofertę. Aplikacja będzie zbierać w jednym miejscu wszystkie sklepy obecne na platformie, co umożliwi klientom centralny dostęp do ich oferty produktowej. Taka forma jest dużo bardziej atrakcyjna, niż poruszanie się po niezależnych portalach lub aplikacjach. Poza tym klienci mają do wyboru kilka dogodnych opcji odbioru zakupów: mogą skorzystać z usługi kuriera i zamówić je prosto do domu bądź odebrać zakupy w sklepie lub w dedykowanym punkcie. Aplikacja KupTU.Market jest adresowana zarówno do konsumentów mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich, których szybki i intensywny tryb życia często uniemożliwia robienie dużych zakupów w super-i hipermarketach, nie mówiąc o spokojnym przejrzeniu oferty produktowej lokalnych sklepów, jak też do klientów mieszkających na wsiach i w małych miasteczkach, którzy często muszą pokonać duże odległości, aby zrobić zakupy.

- Nie ma obecnie na rynku rozwiązania, które miałoby identyczną funkcjonalność i stanowiłoby platformę pośredniczącą pomiędzy klientem indywidualnym, a lokalnymi przedsiębiorcami. KupTU.Market w przeciwieństwie do typowych sklepów internetowych, będzie przedstawiać znacznie szerszą ofertę, ponieważ zgromadziliśmy w jednym miejscu wiele lokalnych sklepów i to jest nasza największa konkurencyjna przewaga – mówi Klaudiusz Kobylecki i dodaje: Ideą naszego rozwiązania jest umożliwienie klientom realizacji zakupów w swoich ulubionych sklepach, dzięki czemu mają dostęp do sprawdzonych produktów o wysokiej jakości. Ponieważ rozwiązanie jest adresowane głównie do lokalny sklepów, usługa dostawy może być realizowana bardzo szybko, w niektórych przypadkach nawet w godzinę. Konsumenci mogą zrobić wygodne zakupy w ulubionym lokalnym sklepie, bez stania w kolejce.

KupTU.Market buduje zasięg

Aplikacja, która oficjalnie wystartowała w marcu tego roku ma już kilku partnerów w Warszawie i kilkuset użytkowników aplikacji.

- Dążymy do tego, aby z końcem 2020 r. na naszej platformie funkcjonowało kilkadziesiąt sklepów i było zarejestrowanych kilka tysięcy użytkowników - zdradza Klaudiusz Kobylecki.

Firma zachęca wszystkie sklepy do współpracy i obiecuje lokalnym przedsiębiorcom dotarcie do nowych grup klientów, promocję oferty w nowoczesnych mediach społecznościowych i nagradzanie najwierniejszych konsumentów akcjami lojalnościowymi i zniżkami.