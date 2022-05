Łomża promuje piwo z sokiem owocowym

Kampania reklamowa radlerów wystartowała 23 maja i obejmie zasięgiem ogólnopolskie kanały telewizyjne, stacje tematyczne, platformy VOD, Internet, materiały POS oraz działania PR.

Głównym bohaterem jest niezmiennie Adam Woronowicz. W tej odsłonie kampanii gwiazdą są Radlery 20% soku stanowiące połączenie bezalkoholowego piwa Łomża oraz owocowej lemoniady. Produkty nie zawierają substancji słodzących i sztucznych barwników. Do wyboru kilka wariantów smakowych – od owoców egzotycznych: grejpfrut czy mango, po arbuz-truskawka i jabłko-wiśnia.



Za kreację i produkcje filmów reklamowych we współpracy z Van Pur odpowiada agencja reklamowa Brasil Warsaw i producent filmowy Wojtek Pałys. Za obsługę social media marki odpowiada Agencja Nie Do Ogarnięcia, a zakup mediów powierzono domowi Mediacom.

Van Pur S.A. jest polskim niezależnym producentem piwa i napojów

bezalkoholowych, obecnym na rynku od 1989 roku.