Łomża startuje z nową kampanią

Piwna marka rusza z nową kampanią, fot. materiały prasowe

Ruszyła nowa kampania reklamowa piwa Łomża pod hasłem „Łomża. Znani z piwa” - podają Wirtualnemedia.pl.

Spot z kampanii pokazuje, jak w Łomży kręcony jest efektowny film akcji, z zombie i napadem na bank. Przy czym na dwójce mężczyzn zupełnie nie robi to wrażenia, idą do ogródka pubowego, żeby ze znajomymi napić się piwa Łomża. - Nawet gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa - komentuje to lektor.

