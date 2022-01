Łosoś na celowniku złodziei. Będzie gorzej, bo jego ceny rosną

A to głównie dlatego, że jest jednym z najdroższych produktów rybnych, którego ceny będą wzrastać w najbliższym czasie. Zdaniem analityków z holenderskiego banku Rabobank, w tym roku powrócą one do najwyższych jak dotąd notowanych poziomów z 2016r . Może to oznaczać, że nieuczciwi konsumenci jeszcze w większym stopniu zainteresują się wyrobami z łososia, na co zwrócić uwagę powinni szczególnie sprzedawcy detaliczni.

– Choć napotkać można na przypadki zorganizowanych kradzieży łososia, sięgających milionów złotych strat, to jednak z największą skalą kradzieży produktów spożywczych premium mamy do czynienia już bezpośrednio w sklepach, do których one trafiają. Etykiety przeciwkradzieżowe w technologii RF do kontaktu z żywnością, a także etykiety z zakodowanymi informacjami o pochodzeniu produktu, czy dacie przydatności, pozwalają śledzić i zapobiegać takim nadużyciom już od chwili produkcji – tłumaczy Katarzyna Chapman, Source Tagging Business Development Manager z Checkpoint Systems.

Jak informuje serwis www.salmonbusiness.com tylko w ciągu trzech pierwszych tygodni stycznia 2021 do Polski zaimportowano 10 880 ton łososia od norweskich eksporterów wobec 4713 ton rok wcześniej, co oznacza wzrost o 130%.

Polska jest jednym z czołowych producentów jak i eksporterów łososia. W publikacji Komisji Europejskiej pt. The EU Fish Market – 2020 Edition , zostaliśmy sklasyfikowani pośród największych eksporterów wyrobów z łososia na terenie UE, wraz z Wielką Brytanią, Danią, Holandią, Niemcami i Francją. Jesteśmy głównym i bezkonkurencyjnym dostawcą wyrobów z łososia dla Wietnamu. Tylko do krajów Wspólnoty Europejskiej eksportujemy łososia o wartości blisko 2,2 miliardów euro – to więcej niż Wielka Brytania, Francja, Portugalia czy Włochy.

Jak wynika z badania „Retail Security in Europe” przeprowadzonego przez Crime&tech, spółkę spin-off Università Cattolico del Sacro Cuore – Transcrime, przy wsparciu Checkpoint Systems, pięć najczęściej kradzionych kategorii produktów spożywczych to: alkohole, sery, wyroby mięsne, słodycze oraz ryby w puszkach. W Polsce, ze względu na postępującą inflację i wzrosty cen, można stwierdzić, iż liczba incydentów związanych z kradzieżą żywności, szczególnie tej drogiej, będzie rosnąć.