Loteria Castoramy. Wygrana to projekt marzeń za 20 000 zł

26 urodziny wybrzmiewają w pełni w założeniach akcji: 26 dni, 26 tys. nagród natychmiastowych, 20 tys. do wygrania w codziennej nagrodzie głównej.

"Proste zasady i wysoki dynamizm wygranej zachęcają do wzięcia udziału. Niebagatelną rolę odgrywają również same nagrody – dzięki loterii Castoramy powstaną nowe kuchnie, łazienki i ogrody o łącznej wartości ponad 500 000 zł" - informuje sieć.

Jak dodaje, Castorama od wielu lat świętuje urodziny razem ze swoimi klientami.

"To, co przykuwa uwagę, jest przede wszystkim wysoka dynamika loterii. Warte podkreślenia jest to, że zdecydowano się na dwie kategorie: 26 tys. nagród natychmiastowych oraz nagrody główne o wartości 20 tys. zł, które przyznawane są każdego dnia przez 26 dni kalendarzowych. Ze względu na to, że każda osoba biorąca udział w loterii może mieć inny cel remontowy, Castorama pozostawia wybór w tej kwestii. Przy rejestracji klienci mogą zdecydować czy przeznaczą wygraną na remont kuchni, łazienki czy też ogrodu" - czytamy w informacji.

Organizatorzy loterii podkreślają, że mechanizm jest niezwykle prosty, a rejestracja zajmuje zaledwie 10 sekund.

Proste zasady, duże wygrane

Loteria skierowana jest zarówno dla klientów sklepów stacjonarnych, jak i tych, którzy dokonają zamówienia w wersji online. W placówce sklepu wystarczy zeskanować paragon w terminalu – od razu otrzymujemy informację o wygranej natychmiastowej, a w kolejnym kroku otrzymujemy kod, który po rejestracji na stronie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej.

"Co ważne – przy terminalu spędzimy zaledwie 10 sekund! Dokładnie tyle dzieli nas od wygrania 20 tys. zł" - informuje !

Podobna procedura ma miejsce w przypadku zakupów w wersji online – po dokonaniu płatności wystarczy odebrać swój indywidualny kod oraz zarejestrować go w loterii. Natychmiast dowiadujemy się o wygranej natychmiastowej oraz bierzemy udział w losowaniu nagrody głównej.

Loteria Castoramy z okazji 26 urodzin startuje 15 marca i będzie trwać 26 dni kalendarzowych, do 9 kwietnia 2023 roku.