Loteria Stokrotki. Do wygrania karta pre-paid na 10 tys. zł

Zz akup specjalnie oznaczonych produktów i w określonej ilości klient otrzymuje jedną dodatkową zdrapkę.

Wszystkie nagrody z wyłączeniem kart pre-paid Sodexo o wartości 10 000 zł każda można wydrapać w zdrapkach w aplikacji Nasza Stokrotka. Nagroda główna, karta pre-paid Sodexo o wartości 10 000 zł na roczne zakupy w Stokrotce, jest losowana raz w tygodniu spośród wszystkich Zdrapek za zakupy.

Losowania nagrody głównej odbędą się w dniach: 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 19.12. 2022 r.

Czas trwania Mistrzowskiej Loterii Stokrotki od 17.11.2022 r. do 18.12.2022 r. Zdrapki są aktywne do 23.12.2022 r. do północy. Po tym czasie przepadają.

Nagrody rzeczowe należy odebrać do 20.01.2023 r. Szczegóły odbioru kart Sodexo przekazane zostaną bezpośrednio zwycięzcom.

Loteria przeznaczona dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających aktywne konto w aplikacji „Nasza Stokrotka".